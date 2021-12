Ardea, buche stradali, lo sfogo del sindaco

E’ un vero e proprio sfogo, misto a frustrazione e preoccupazione, quello a cui si lascia andare il primo cittadino di Ardea Mario Savarese a fronte dell’evidente stato di degrado in cui versano le strade cittadine, tra buche e vere e proprie voragini e asfalti non congrui. Una problematica che in queste giornate di maltempo si sta decisamente acuendo.

Il sindaco Savarese non si nasconde e non le manda a dire: strade costruite male e piene di buche, dice. E “Ogni giorno di pioggia costa ad Ardea 20mila euro.”

Ardea: strade costruite male: lo sfogo del Sindaco

Ventimila euro di buche ogni giorno sulle strade di Ardea. L’amministrazione comunale ha conteggiato che le buche di Ardea coprono una superficie complessiva paragonabile a venticinque campi di calcio.

«È meno del 6% della rete stradale comunale vecchia di trent’anni e ridotta in condizioni disastrose», ammette il sindaco Mario Savarese. «Strade costruite spesso in maniera approssimativa e in fretta e furia. Tappetini di asfalto di pochi centimetri poggiati direttamente sulla terra a mala pena spianata. Senza un criterio per il convogliamento delle acque piovane e che inevitabilmente in molti tratti si trasformano in laghi d’acqua ristagnante che ammalora ancor di più il misero asfalto. Ogni giornata di pioggia ci costa almeno 20.000 € in nuove buche da tappare».

Tre settimane di pioggia, e i ripristini estivi per tamponare la maggior parte delle buche è stato mandato alle ortiche. “Centinaia e centinaia di nuove voragini si sono aperte come bocche fameliche di copertoni e alcune strade sono ormai percorribili solo con fuoristrada», continua ancora il sindaco, citando Via Laurentina, via Ardeatina, Via di Campo Selva, Via di Valle Caia, che sono strade provinciali, ma anche via Strampelli, via Pratica di Mare, via dei Tassi, Viale Nuova Florida, via Sassari, via Novara.”

Ardea, buche: come intervenire, manutenzione e costi

“La squadra per la manutenzione è pronta ad entrare in campo da giorni, ma non smette di piovere e se anche esce il sole non dura abbastanza per asciugare le enormi pozze d’acqua. Anche Città Metropolitana ha la squadra pronta per intervenire su via Laurentina, ma anche in questo caso bisogna attendere condizioni meteo favorevoli per iniziare il lavoro”, prosegue il primo cittadino rutulo.

«È per questo che abbiamo iniziato un’opera più radicale di manutenzione delle strade – continua il sindaco – dopo aver studiato i flussi del passaggio di automobili, inevitabilmente abbiamo iniziato da quelle dove il traffico veicolare è più alto. Solo per quest’anno abbiamo messo a cantiere il completo rifacimento di quasi il 5% di tutta la nostra rete stradale con un impegno economico complessivo di oltre cinque milioni di euro. Continuando così, nonostante il grande impegno economico, occorreranno ancora vent’anni per completare l’intera rete e minimo altri 50 milioni di euro da investire. Molti tra voi cittadini, appellano questo sindaco come un incapace, vergognoso, incompetente, e altri epidoti non ripetibili; li capisco e mi scuso, a mio nome per non essere in grado di fare di più, e a nome dei miei predecessori per aver costruito Ardea in questo modo».