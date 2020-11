Ardea, incidente svela furto: colpo anche ad Ostia Antica, ecco dove

La Polizia Locale di Ardea interviene nei rilievi di un incidente stradale e scopre che in una delle due auto c’era della refurtiva. Una pattuglia della Polizia Locale allertata dalla centrale operativa per un incidente tra due veicoli con conducente in fuga, è intervenuta in via della Pescarella dove ha trovato il conducente di uno dei due veicoli sul posto, che li avvisava che dall’altro veicolo incidentato aveva visto fuggire tre persone. Immediato l’avviso via radio dell’accaduto e una seconda pattuglia sul territorio ha tentato inutilmente di rintracciare i fuggitivi. A questo punto la seconda pattuglia ha raggiunto la prima che nel frattempo, nel corso dei rilievi, ha rinvenuto nell’auto abbandonata oro, denaro e oggetti di valore appartenenti a una vedova 86enne di Ardea. A bordo c’erano anche gli attrezzi da scasso utilizzati per il furto. Tra la merce recuperata, un anello con le iniziali del marito defunto.

Ostia Antica, rapina a Castel Fusano

Ostia Antica: rapina al Conad di via Castel Fusano. Hanno preso di mira una cliente in fila alle casse puntandole contro una pistola. A vivere degli interminabili momenti di terrore una donna che si trovava all’interno del Conad di Ostia Antica nella tarda mattinata di lunedì dove due rapinatori si sono poi fatti consegnare i soldi contenuti nelle casse dandosi alla fuga. In particolare la rapina è stata messa a segno intorno alle 13:00 al supermercato che si trova al civico 36 di via Castel Fusano. Qui una coppia di rapinatori, vestiti di scuro, con i volti travisati dalle mascherine, accento romano ed armati di pistola, hanno minacciato la cliente e poi la cassiera. Rapinati circa 2mila euro, hanno poi fatto perdere le loro tracce.