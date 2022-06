Ardea, pericolo incendo nel quartiere Nuova Florida

Non c’è pace nel weekend di Roma e provincia sul fronte incendi. Oltre a le numerose fiamme che hanno interessato l’area sud della capitale, nuovamente nel merito della Pineta di Castel Fusano, a bruciare è stata altresì una grande area del comune di Ardea, e nel dettaglio del quartiere della zona di Nuova Florida, nei pressi di Via Reggio Emilia.

Ardea, vasto incendio nel quartiere Nuova Florida

Un rogo è scoppiato nell’area comunale di una vecchia cava di tufo, a poca distanza da un centro anziani. A intervenire, gli uomini della protezione civile del nucleo operativo Airone con due pickup e una botte da 2000 litri. L’incendio, ha colpito sterpaglie e alberi ad alto fusto, ha riguardato una zona molto vasta.

Sono stati necessari nello spegnimento gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia e Nemi insieme alle associazioni Noal e Alfa Aprilia. A fuoco in particolare una cabina elettrica che alimenta ripetitore telefonico. La bonifica dei 10000 metri quadrati di terreno bruciato dall’incendio della scorsa domenica, ha avuto bisogno del lavoro dei volontari del X Municipio e la protezione civile The Angels per tutta la settimana. Nel frattempo altri vasti incendi si stanno verificavano a Roma, uno in zona Magliana e uno a Pratica di Mare.