Ardea, uomo investito sulla Laurentina: è caccia al pirata della strada

Uomo investito da un pirata della strada sulla via Laurentina, ad Ardea, intorno alle 21 di ieri sera. Secondo quanto si apprende, l’impatto con il pedone è avvenuto all’altezza di via delle Mente, in zona Salzare.

L’uomo investito sulla Laurentina, nei pressi dell’incrocio con via Valli di Santa Lucia, è un tunisino di 58 anni che versa in gravissime condizioni: trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma versa in pericolo di vita.

Secondo quanto è stato ricostruito, il 58enne, che è domiciliato a Tor San Lorenzo, camminava a bordo strada e probabilmente stava tornando a casa quando è stato investito da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso.

Mentre la vittima lotta tra la vita e la morte, i carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo, competenti su quella zona di Ardea, stanno effettuando tutte le indagini e le verifiche volte a dare un nome al pirata della strada. Le attività, svolte nel massimo riserbo, sono coordinate dalla Compagnia carabinieri di Anzio.