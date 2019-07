Area 51, cos’è, dove si trova e quali segreti nasconde: UFO, alieni, misteri e cospirazioni della base militare USA segreta

Che cos’è l’Area 51? Si parla tantissimo, da decenni, di Area 51 e intorno ad essa sono state avanzate alcune delle più formidabili, controverse, fantasiose e in alcuni casi bislacche ipotesi e leggende. Molte, appena supposizioni: altre, verità. Altre ancora, indicazioni da continuare a analizzare. Ma di cosa si tratta?

Misteri, dubbi, ombre: e sullo sfondo, Alieni e UFO. Ma è davvero così? Ecco cosa c’è da sapere al riguardo di una delle più ambite aree del mistero mondiale.

Che cos’è l’Area 51? Dov’è, cosa c’è dentro, chi comanda e come arrivare alla base militare USA segreta

A quanto pare, stando a chi può parlarne con cognizione, i segreti dell’Area 51 non sono così magnifici: pare che si tratti, semplicemente, di una normale base militare che ha tutti i motivi di restare nell’ombra della riservatezza. Ma è davvero così? E allora perchè tutto questo mistero?

La popolazione mondiale, almeno quella interessata ai fenomeni del cosiddetto ‘paranormale’ o dello spazio o gli amanti degli ‘alieni’, hanno da sempre associato l’Area 51 agli extraterrestri. Ma perché? E dove si trova questa base militare?

L’Area 51 viene associata agli alieni e ad esperimenti sul soprannaturale, e da tempo intorno ad essa la mania cresce a suon di scoop, foto rubate, video di presunti alieni, velivoli misteriosi, test spaziali e aerei supersonici e via discorrendo.

Cosa c’è di veramente segreto nell’Area 51. Verità sugli alieni e dove si trova la base militare Usa

L’Area 51 ha attirato tutte le teorie complottiste in seguito all’incidente di Roswell del 1947, quando alcuni ufologi sostennero di aver assistito allo schianto di navicelle spaziali i cui resti ancora oggi si troverebbero all’interno di quell’area, così come i corpi dell’equipaggio extraterrestre.

Alieni che, secondo questa teoria, sarebbero stati analizzati, vivisezionati e soggetti a esperimenti per decenni.

E che ancora oggi attirano la curiosità di tanti, compreso quello di un gruppo facebook, il cui ideatore ha proposto una invasione di massa, per il 20 Settembre, proprio presso l’Area.

Cosa troveranno? E dove dovrebbero recarsi esattamente?

L’Area 51 è una base militare di dimensioni enormi che si estende per circa 26.000 Km². In pratica, è più grande della Sicilia. Dopo aver negato a lungo l’esistenza della base, il governo USA ha ufficialmente dichiarato che la base militare rappresenta un campo di sperimentazione in cui vengono testate nuove tecnologie aeronautiche.

Tuttavia, anche se bollate come leggende, le tante voci sui misteri e sulle bugie intorno all’Area 51 sembrano avere ragione di esistere. Perché, si chiedono in molti, fino al 2003 il governo americano ha negato l’esistenza dell’Area 51?

Secondo le teorie cospirazioniste il motivo sarebbe che nella base militare le sperimentazioni non avevano a che fare, o non solo almeno, con i nuovi velivoli aerei ma qualcosa di paranormale o, forse, extraterrestre. Esperimenti su velivoli alieni, caduti dallo spazio?

E’ quello che credono i seguaci della teoria della cospirazione. Molti sostengono che questo luogo segreto sia stato usato per studiare gli alieni e tenere il resto del mondo all’oscuro dalla presenza sulla terra di queste forme di vita soprannaturali.

Queste tesi hanno alimentato tutto un humus di fantascienza sia su libri, che su giornali ma soprattutto in Tv, con alcune serie famosissime e seguitissime come X-Files, che si occupa molto da vicino dell’Area 51.

Area 51: ubicazione esatta della misteriosa base militare su cui si tengono esperimenti segreti

L’area 51 si trova a Nellis, nel deserto del Nevada, e dista circa 200 Km da Las Vegas. La base militare è protetta da sistemi di sicurezza all’avanguardia: sono pochi i soggetti autorizzati a entrare in questo bunker enorme e smisurato.

Chiunque tenti di avvicinarsi viene stanato dai sistemi di sorveglianza, espulso e arrestato per violazione di proprietà governativa.

Perché tutto questo mistero? E perchè il governo l’ha tenuta segreta?

Le tesi cospirazioniste sull’Area 51 nascono appunto dal fatto che il governo americano ha tenuto questa base militare segreta per moltissimi anni. L’avvistamento di mezzi arei avveniristici, i misteri, i silenzi, hanno alimentato la tesi portante. Lì dentro, si dice da sempre, ci sono alieni e di ufo.

Stando ad altre versioni, la ragione per non parlare l’esistenza di questa base militare è ben altra. E’ innegabile che l’Aera 51 sia stata usata, durante la Guerra Fredda, per procedere a test segreti sugli aerei spia e altre tecnologie da usare contro la Russia.

Questo, considerato che la Guerra Fredda è finita solo nel 1991, spiegherebbe la segretezza. Ma perché fino al 2003 il governo americano ha di mantenere questa base segreta? Cosa è successo in questo lasso di tempo?