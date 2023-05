Aree ludiche Roma – Incredibile: la Lega: “Nel Municipio XII l’appalto per le aree ludiche scolastiche parte a maggio”

Aree ludiche Roma – Incredibile: la Lega: “Nel Municipio XII l’appalto per...

“In piena continuità con la malagestione grillina, la musica non è cambiata con l’arrivo di Gualtieri. La programmazione degli interventi ha connotati vergognosi soprattutto quando si lasciano interi plessi scolastici senza aree ludiche, come il caso della Margherita Hack a Monteverde, e il bando per le nuove installazioni e la manutenzione dopo un lungo vuoto, diventa operativo ad inizio di maggio. Inutile ricordare che le scuole chiuderanno a breve.

Senza dimenticare che le somme a disposizione del bando sono assolutamente insufficienti per garantire i ripristini sia nelle scuole che nelle aree giochi di competenza municipale. L’attivazione odierna del nuovo bando è un palliativo che basterà per risolvere forse meno di un terzo delle problematiche delle aree ludiche sul nostro territorio. Se il Partito Democratico intende occuparsi così della questione, stiamo davvero in cattive mani.

Depositerò nei prossimi giorni una mozione in Consiglio del Municipio XII una richiesta di maggiori fondi da fare immediatamente al Sindaco di Roma in vista del presunto assestamento di bilancio. Un atto che è sostenuto da migliaia di famiglie del territorio che chiedono da anni la manutenzione e la riapertura di alcuni spazi ad oggi preclusi ai più piccoli per il lassismo dell’Amministrazione capitolina”.

E’ quanto dichiara in una nota Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII.

Max