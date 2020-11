Areofotogrammetria, cos’è: l’impegno di Soradis S.I.A

L’aerofotogrammetria è uno dei campi nei quali si impegna a livello quotidiano una delle aziende più note nel settore come Soradis S.I.A: ma di che cosa stiamo parlando esattamente? In poche parole l’aerofotogrammetria è un’attività ed una tecnica chiave relativa al rilevamento delle caratteristiche del terreno non percepibili al livello del suolo, tramite fotogrammi scattati a distanza, con la chance di ottenere applicazione in numerosi campi, dalla cartografia, alla geologia, all’archeologia.

Soradis S.I.A. Divisione Droni realizza questa attività con i suoi strumenti APR per dare al cliente un prodotto tecnologico di livello. I suoi tecnici qualificati sono in grado di creare, grazie a queste tecnologie, un rilievo fotogrammetrico di ottima qualità.

Soradis S.I.A. Divisione Droni, per di più, conduce corsi professionali per consentire, a chi del settore, di imparare la tecnica dell’aerofotogrammetria e come metterla in pratica.

Tra i corsi di Areofotogrammetria si possono citare approfondimenti su:

-Il sensore: Descrizione ed utilizzo corretto della macchina fotografica alle applicazioni di rilievo aereo;

-Principi di fotogrammetria e cenni di topografia;

-Cenni sull’utilizzo del software GIS Quantum Gis;

-Pianificazione e progettazione del piano di volo: Definizione del tempo di volo, del numero dei passaggi, overlap e sidelap;

-Pianificazione e progettazione del rilievo a terra: Scelta dei target naturali o artificiali su una superficie studio, rilievo mediante GPS (differenziale) dei target ed errori, gestione dei target in ambiente GIS.

Articolo sponsorizzato da Soradis S.I.A. S.r.l.