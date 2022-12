(Adnkronos) – Ancora un record per Lionel Messi. Segna il rigore che vale l’uno a zero nella finale dei Mondiali in Qatar Argentina-Francia, al 23′ del primo tempo. E’ il sesto gol, che vale la testa della classifica marcatori, in questa Coppa del Mondo e sono 12 in totale ai Mondiali. Nello stesso istante, diventa il giocatore che ha giocato più minuti nelle competizioni mondiali: 2217.