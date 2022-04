Ariccia, lavori Anas, ponte chiuso in un senso, traffico in tilt

Ariccia, lavori Anas per sei mesi, ponte chiuso in un senso, traffico in tilt. Al primo giorno di chiusura a senso unico del Ponte Viadotto Appia in direzione Albano-Roma si sono già riscontrare difficoltà e problematiche, oltre a disagi e polemiche.

File molto lunghe in entrambe le direzioni per tutta la mattinata e nel pomeriggio. Il traffico è stato molto intenso con le code che arrivavano fino a piazza di Corte di Ariccia con decine di macchine incolonnate sul Ponte Monumentale in direzione Albano e altre ferme per girare in via dei Villini una strada stretta e angusta poco prima della chiusura del Ponte, dalla parte opposta di Albano, dove si incrociavano i due sensi di marcia.

Lì sono stati posizionati i cartelli del Ponte chiuso con transennamenti, segnaletica e cartellonistica realizzata dall’Anas, che sta seguendo i lavori sul posto e il cui personale dirigeva stamattina anche la viabilità. Difficoltà dunque per automobilisti, ciclisti, pedoni e motociclisti. Dalle 8 alle 13 sono state anche disegnate le strisce orizzontali su strada per indicare i percorsi e le varie svolte e i divieti che hanno contribuito a rallentare ulteriormente il già caotico transito stradale, un lavoro che poteva essere fatto prima.