Armando Incarnato, età e lavoro del cavaliere di Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne ha preso il via pochi giorni fa e ha già messo in mostra tutto il suo potenziale. Sono stati svelati i nuovi tronisti e le nuove troniste, così come le corteggiatrici. Anche per quanto riguarda il Trono over non mancano i nuovi volti, ma a dirla tutta il parterre sembra essere sempre quello della passata stagione.

Alcuni protagonisti si aggiungeranno senza dubbio col passare delle settimane, ma al momento i volti storici resistono al passare delle edizioni. Tra questi anche Armando Incarnato, cavaliere campano affascinante e con un forte carattere, che lo porta spesso a scontrarsi con gli altri, come è successo anche nelle ultime puntate. Conosciamolo meglio.

Chi è Armando Incarnato

La domanda che in molti si staranno facendo vedendo le ultime vicende legate al cavaliere è: chi è Armando Incarnato? È entrato a Uomini e Donne dall’inizio dell’attuale stagione, riscuotendo subito un notevole successo tra le dame, complice anche il suo aspetto fisico prestante e il suo carattere prorompente.

Armando ha 42 anni, l’età non è stata confermata ma molti indizi portano a pensare che sia quella giusta. È un imprenditore, modello e ora cavaliere di Uomini e Donne. Ha una figlia di Michelle ed è nato a Napoli, città che ha poi lasciato. Dopo il diploma ha svolto moltissimi lavori prima di trovare una stabilità economica. È amante dei social network, tanto da essere attivissimo su Instagram, e delle belle macchine. Non mancano infatti foto che lo ritraggono a bordo di bolidi a quattro ruote.