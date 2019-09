Armenia-Italia, dove vederla in TV e probabili formazioni

La qualificazione al prossimo Europeo è ormai blindata, ma per festeggiare bisogna attendere l’ufficialità del campo. Per questo l‘Italia di Roberto Mancini farà di tutto per vincere le prossime due gare valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020. Gli azzurri saranno impegnati oggi alle 18 contro l’Armenia, per una gara che in caso di vittoria garantirebbe una fiducia sempre maggiore per il passaggio del turno come prima in classifica.

L’Italia guida infatti la graduatoria a punteggio pieno con 12 punti. Segue la Finlandia a 9 e l’Armenia a 6. La partita in programma oggi giovedì 5 settembre alle 18 sarà visibile in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play. In casa azzurra tiene banco la questione legata alle esclusioni dei giovani Kean e Zaniolo, lasciato fuori da Roberto Mancini per motivi disciplinari.

Armenia-Italia, le probabili formazioni

Roberto Mancini si affida al suo classico 4-3-3 per blindare il primo posto del girone. In difesa in assenza di Chiellini saranno Bonucci e Romagnoli i due pilastri centrali, mentre sulle fasce pronti Florenzi e Emerson. Jorginho sarà il regista della squadra con ai suoi lati Verratti e Barella. In attacco Chiesa e Bernardeschi fungeranno da rifinitori per la prima punta Belotti.

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyam, Haroyan, Hovhannisyan; Hovsepyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.