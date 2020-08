Armine Harutyunyan, chi è la modella di Gucci: età e polemiche

Il suo viso sembra fatto apposta per dividere. Armine Harutyunyan è la modella più commentata del momento. Gucci l’ha inserita nella lista delle 100 donne più belle del mondo. E apriti cielo. La foto della ragazza, 23 anni, è finita ovunque. E ha fatto discutere: c’è chi non è d’accordo con la famosa casa di moda, chi la difende, e poi c’è anche chi l’attacca. E non sono pochi.

La sua è una bellezza diversa, non aderisce agli standard odierni. In molti non la considerano nemmeno bella, alcuni sfociano nel body shaming. Di certo se ne sta parlando sempre e ovunque, ed era forse questo l’intento di Gucci, che può contare su un reparto marketing di tutto rispetto in fatto di tendenze.

Armine Harutyunyan, chi è

In molti ora se lo chiedono: chi è Armine Harutyunyan? Il suo viso singolare è ovunque, ha la capacità di tenere incollato. Non tutti apprezzano i suoi lineamenti, ma sono comunque curiosi di sapere da dove nasca quella particolare musa. Armine ha 23 anni, è armena ed è stata scritturata da Gucci per la Fashion week del 2019.

Ha fatto scalpore il suo nome inserito tra le 100 donne più belle e sexy del pianeta. Ha le sopraccia folte e il naso sporgente, ha gli occhi quasi incavati e la frangetta tagliata in modo approssimativo. Sembra essere disinteressata a vestirsi alla moda ed è per questo che fa moda. Di certo da oggi un po’ di più. Dalle passerelle alle prime pagine: ora Armine Harutyunyan è proprio ovunque.