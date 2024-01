(Adnkronos) – E’ morto Aron, il pitbull bruciato vivo dal suo padrone in una piazza nel centro di Palermo. Il cane è morto nella clinica veterinaria che lo aveva accolto dopo l’allarme lanciato dalle persone. “Aron non c’è più – si legge in un post dell’associazione -Lav di Palermo – Il suo corpo non ha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine”.