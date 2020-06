Arrestato Emilio Fede: il giornalista è evaso dai domiciliari

Emilio Fede è stato arrestato a Napoli. L’ex direttore del TG4 è stato fermato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari a Milano. Il giornalista è infatti stato scovato a cena con la moglie sul lungomare napoletano.

A riportare la notizia il quotidiano Il Roma. In base alle informazioni attuali, il giornalista stava cenando con la moglie Diana De Feo a Napoli per celebrare il suo compleanno (Fede compie 89 anni domani, 24 giugno).

I carabinieri hanno arrestato Emilio Fede in quanto da considerarsi latitante per evasione. Il giornalista non avrebbe aspettato di essere autorizzato dal giudice del tribunale di sorveglianza milanese, mettendosi in viaggio verso Napoli visto che sono scaduti i 7 mesi di arresti domiciliari.

Fede avrebbe informato i carabinieri di Segrate, ma ciò non è bastato in quanto l’ex direttore deve completare la pena con altri 4 anni di servizi sociali.

Al momento Emilio Fede si trova bloccato in albergo, in attesa della decisione del giudice che arriverà questa mattina.