Arrestato pregiudicato di 63 anni: chi è, cosa è successo

I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di 63 anni, originario della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di una tentata truffa ai danni di una filiale di un istituto di credito a Valmontone.

Quest’uomo, una volta entrato in banca ha richiesto un prelievo di 2.000 euro dal proprio conto corrente, fornendo un documento sul quale erano riportate le generalità di un cittadino piemontese e la foto era evidentemente non corrispondente. La cassiera ha avvertito il direttore che ha allertato i Carabinieri, i quali sono riusciti a bloccare l’uomo poco prima che riuscisse ad allontanarsi. Portato in caserma, identificato e arrestato con l’accusa di tentata truffa, dovrà rispondere anche di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie.

Gli approfondimenti di indagine hanno fatto emergere, inoltre, che la scorsa settimana il 63enne si era presentato in un’altra banca a Colleferro, dove nelle stesse modalità aveva provato a prelevare 2.000 euro. I documenti forniti in quella circostanza erano relativi ad un uomo nato nella provincia di Alessandria, e residente a Genova. In quel caso, però, mentre l’impiegata sospettava la truffa l’uomo era riuscito a dileguarsi prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Una fuga durata poco, però, visto che i militari hanno incrociato le segnalazioni delle due banche e lo hanno arrestato e poi rimesso provvisoriamente in libertà in attesa dell’udienza fissata a metà novembre.