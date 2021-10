Arrestato vandalo piromane all’Esquilino: ecco chi è

Arrestato l’uomo diventato un incubo per i residenti dell’Esquilino, a causa dei ripetuti atti vandalici e incendiari alle auto in sosta.

L’uomo è stato identificato grazie alle ciabatte che portava ai piedi durante i suoi blitz notturni: si tratta di un cittadino del Togo di 26 anni, già colpito da un decreto di espulsione dal territorio nazionale, per il reato di incendio doloso. I Carabinieri gli imputano almeno tre incendi, tutti di natura dolosa, appiccati nella notte tra il 16 e il 17 ottobre scorso, in Piazza Manfredo Fanti, via Carlo Cattaneo e Via Filippo Turati. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Seguono aggiornamenti