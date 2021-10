Arresti per droga e furti al Casilino

Arresti per droga e furti in appartamento nella zona di Casilino, dove i poliziotti della Sezione Volanti hanno fermato 3 uomini, scovati in possesso di un piccolo quantitativo di cocaina. Da qui gli agenti hanno avviato le perquisizioni domiciliari, che hanno permesso di rinvenire altri 45 grammi dello stesso stupefacente. In via di Bravetta, invece, la polizia ha arrestato un cittadino di nazionalità georgiana per il tentativo di furto in un appartamento avvenuto circa alle 3 di notte.