Arresto di un 64enne per spaccio di cocaina a Lamezia Terme

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, situata nella provincia di Catanzaro, hanno effettuato un arresto in flagranza di reato nei confronti di un uomo di 64 anni. L’operazione, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile, si è svolta a seguito di una serie di attività di osservazione e controllo mirate a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione dell’abitazione dell’individuo, avvenuta con l’ausilio di unità cinofile della Guardia di Finanza, le forze dell’ordine hanno scoperto 22 grammi di cocaina, suddivisi in 37 dosi pronte per la vendita. Il valore commerciale dello stupefacente, se immesso sul mercato, supererebbe i 2.000 euro. L’arrestato è stato successivamente trasferito nella casa circondariale di Catanzaro, dove il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare.

Aggiornamento ore 12

L’operazione dei Carabinieri si è sviluppata attraverso un meticoloso lavoro di intelligence e raccolta di informazioni, finalizzato a monitorare l’attività di spaccio nella zona di Lamezia Terme. Gli agenti hanno condotto diversi servizi di osservazione e pedinamento, raccogliendo dati utili per pianificare l’intervento. Grazie a questo approccio, i Carabinieri hanno potuto individuare un potenziale sospettato e ottenere il mandato di perquisizione per la sua abitazione.

Al momento dell’intervento, gli agenti hanno trovato il 64enne all’interno della sua residenza. La perquisizione ha rivelato un’accurata organizzazione nel confezionamento delle sostanze stupefacenti. I 22 grammi di cocaina erano suddivisi in 37 porzioni, pronte per essere vendute al dettaglio. Le modalità di confezionamento e la quantità di sostanza trovata indicano chiaramente l’intenzione dell’individuo di esercitare un’attività di spaccio nel mercato illegale.

Aggiornamento ore 13

Durante la perquisizione, i Carabinieri, affiancati da un’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno setacciato l’abitazione e le pertinenze circostanti. Gli agenti hanno agito in modo sistematico, controllando ogni angolo dell’immobile. L’utilizzo di cani antidroga ha ulteriormente aumentato l’efficacia dell’operazione, permettendo di rinvenire la sostanza stupefacente nascosta in luoghi difficili da raggiungere. La scoperta della cocaina ha confermato le informazioni raccolte nel corso delle indagini precedenti.

I militari hanno inoltre trovato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, suggerendo un’attività di spaccio ben organizzata e non sporadica. L’arrestato, ritenuto uno degli attori principali del traffico di sostanze stupefacenti nella zona, si è trovato in una situazione compromettente, con prove evidenti a suo carico.

Dopo l’arresto, il 64enne ha subito il processo di identificazione e registrazione delle sue informazioni. Gli agenti hanno redatto un rapporto dettagliato sull’operazione, trasmettendolo alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, accogliendo la richiesta della Procura per la misura cautelare in carcere.

Aggiornamento ore 14