Arriva il ‘Super green pass’: valido anche in zona bianca, durerà 9 mesi. Ai non vaccinati resta il tampone per lavorare e la spesa

Alla fine la ‘stretta’ è arrivata, e che stretta! Al termine dell’annunciata Cabina di regia di stamane a Palazzo Chigi (di cui abbiamo già parlato), il premier Draghi ed i rappresentati delle forze di maggioranza, dopo aver attentamente valutato la situazione epidemiologica del Paese, ed essersi confrontati sia con i tecnici del Cts, che con i governatori, hanno infine optato per l’introduzione del ‘Super green pass’ che, come vedremo avrà degli effetti ancora più rigorosi rispetto a quanto fin qui premesso. Di fatto in questo modo decade anche la ‘colorazione’ delle regioni. Una decisione che, con ogni probabilità, verrà confermata – e quindi ratificata – nel pomeriggio nell’ambito del programmato Cdm.

‘Super green pass’: sarà valido per 9 mesi e sarà applicato anche in zona bianca, praticamente diverrà la ‘normalità’

Intanto la novità è che questo ‘nuovo certificato verde’ verrà adottato in anche in zona bianca, dunque (senza attendere l’eventuale attribuzione dei colori delle zone), si parla di ‘attualità’, e avrà una durata di 9 mesi.

Tuttavia, onde non creare problemi al mercato ed alla ‘ripresa’, i non vaccinati potranno comunque recarsi al lavoro sottoponendosi al tampone.

Super green pass’: bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre, etc. accessibili soltanto ai vaccinati ed ai guariti

Quello che appare chiaro, soprattutto alla luce della situazione contagi, è che il governo ha deciso di ‘dichiarare guerra’ sia ai ‘No green pass’, che a ‘No vax’, come dimostra il fatto che, a parte recarsi al lavoro e poter usufruire dei mezzi pubblici (ma sempre col tampone), questi ultimi non potranno partecipare ad attività ricreative. Se infatti i vaccinati e guariti – in possesso del ‘Super green pass’ – potranno tranquillamente frequentare bar, ristoranti, cinema, teatri, e luoghi di svago, i non vaccinati no.

‘Super Green pass’, per i ‘no Vax’ c’è solo il tampone la cui validità sarà forse ristretta. I governatori potranno decidere lockdown circoscritti

Quindi, se solamente in possesso del tampone, eccezion fatta per il lavoro e la spesa al supermercato, molti italiani avranno veramente poche opportunità di ‘socializzazione’. Resta al momento non chiaro se, come annunciato, saranno anche ristrettì i tempi di validità dei tamponi (da 72 a 48 ore per i molecolari, e da 48 a 24 per gli antigenici). C’è infine da aggiungere che, nonostante tutto questo, ‘autonomamente’, governatori ed amministratori, ‘se costretti da situazioni critiche’, potranno diaspore dei lockdown circoscritti.

Già questa sera dovremmo infine sapere da quanto entrerà in vigore questa nuova misura…

