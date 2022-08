Artemis 1, tutto pronto per il lancio verso la Luna

(Adnkronos) –

Tutto sta procedendo come stimato per il primo lancio oggi verso la Luna del nuovo programma spaziale lunare Artemis della Nasa. Dopo oltre mezzo secolo dalle storiche missioni Apollo, l’ente spaziale statunitense al momento continua a confermare il lancio oggi della missione Artemis 1, la prima delle missioni tre missioni lunari previste per riportare nel 2025 l’umanità sulla Luna, e questa volta per restarci. Realizzata con l’Europa attraverso l’Esa, e con una forte partecipazione italiana con l’Asi, il lancio della missione Artemis 1 è al momento confermato per le 14,33 ora italiana dal Kennedy Space Center, in Florida.

Il modulo di servizio europeo dell’Esa alimenterà la navicella spaziale Orion fino al nostro satellite naturale e ritorno e l’ente spaziale statunitense sta ora mettendo in atto tutte le manovre necessarie al lancio di Artemis 1. La Nasa ha fatto sapere che i team continuano ad alimentare lo stadio centrale del razzo Space Launch System (Sls) con ossigeno liquido (LOX) e idrogeno liquido (LH2)e che hanno potuto iniziare le operazioni di caricamento del propellente per lo stadio di propulsione criogenico provvisorio del razzo (Icps).

La Nasa ricorda che l’Icps è lo stadio superiore del razzo responsabile di dare alla navicella spaziale Orion la grande spinta di cui ha bisogno per dirigersi verso la Luna. I team continuano a lavorare dunque per una finestra di lancio di due ore che si apre alle 8:33 Edt (ora locale). Altre due date sono comunque state messe in agenda per il lancio, la missione Artemis Moon potrebbe infatti essere lanciata anche il 2 e 5 settembre ma tutto sembra procedere secondo i piani per il nuovo lancio oggi verso la Luna.