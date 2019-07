Asap Rocky: il rapper è stato incriminato per la rissa in Svezia

ASAP Rocky, il rapper statunitense ormai in carcere in Svezia di quasi un mese in seguito alla furibonda rissa che lo ha visto coinvolto, è stato incriminato formalmente per aggressione e resterà in prigione fino al processo.

La procura svedese ne ha dato l’annuncio, confermando la stessa misura per altri due membri dello staff del cantante.

Asap Rocky: chi è il rapper detenuto in Svezia. Le canzoni e la vicenda giudiziaria

Quella di Asap Rocky era sembrata inizialmente la solita notizia di gossip, ma a quanto pare le autorità svedesi fanno sul serio. Il caso è diventato spinoso dal punto di vista diplomatico, coinvolgendo addirittura il presidente Donald Trump.

Asap Rocky, 30 anni, è fra i più seguiti cantanti hip hop del momento. Si trovava il 30 giugno a Stoccolma per un concerto, quando (come testimoniato da alcuni video) lui e il suo staff avevano reagito a presunte molestie da parte di alcune persone, fino a originare la violenta rissa.

Per gli avvocati del cantante le azioni sono state effettuate per autodifesa, ma nel frattempo Asap Rocky è stato rinchiuso in carcere e ora ufficialmente incriminato.