Ascanio, chi è e perché l’8 gennaio tutti parlano del brano ‘esce ma non mi rosica’: il VIDEO

Può un giorno dell’anno essere celebrato senza un apparente motivo? Sì, se il giorno in questione è l’8 gennaio, quindi l’Ascanio Day. Il web ne è tempestato; Ascanio di qua, Ascanio di là. La domanda allora sarà sorta spontanea a tutti: ma chi è Ascanio? Ebbene, la risposta è più complicata di quello che si pensi, perché Ascanio… non è nessuno.

Già, perché l’Ascanio Day deriva da un vecchio video caricato su Youtube da un utente che ha sottotitolato una clip musicale straniera dando origine ad un vero e proprio mito che resiste ancora oggi allo scorrere del tempo. Vi sarete infatti certamente imbattuti in Ascanio navigando sul web e sui social network, ecco quindi spiegato chi è Ascanio.

“Esce ma non mi rosica”, il video diventato leggenda

Era il lontano 2008 quando l’utente celestino camicia caricò un video intitolato ‘morde ma non mi rosica’, che oggi conta più di 2 milioni di visualizzazioni. Un numero enorme destinato a salire vista l’influenza che pratica sul web la parodia italianizzata del brano straniero. Una pensata tanto semplice quanto geniale: sottotitolare una canzone straniera.

Da lì sono uscire diverse perle che ancora si ripetono sul web, come ad esempio: “Hey lascia entrare Ascanio, dall’8 di gennaio, perciò limarla è tosta, esce ma non mi rosica”, ritornello della canzone che ogni 8 gennaio, data in cui è stato caricato il video, viene riproposto sul web attraverso social e commenti. Un vero e proprio fenomeno mediatico nato per caso. Ogni 8 gennaio fate entrare Ascanio.