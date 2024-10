Ascoli Piceno, 22enne arrestato: con sé aveva 17 involucri di cocaina

Un giovane di 22 anni, di origine albanese, è stato arrestato dai Carabinieri a Porto d’Ascoli, frazione di San Benedetto del Tronto, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione è scattata quando i militari hanno notato il ragazzo muoversi in modo sospetto vicino alla zona del litorale. Durante il controllo, il giovane ha tentato invano di disfarsi di un piccolo contenitore in plastica, contenente 17 dosi di cocaina. Dopo aver recuperato il contenitore, i Carabinieri hanno individuato anche l’abitazione del sospetto, trovando ulteriori 112 dosi di cocaina per un totale di circa 100 grammi, insieme a oltre 1.000 euro in contanti e uno smartphone.

Durante un controllo mirato a contrastare i reati legati alla droga, i Carabinieri hanno avvistato il 22enne e hanno deciso di fermarlo per un accertamento. Al momento dell’intervento, il giovane ha cercato di liberarsi della droga gettando a terra il contenitore di plastica, ma i militari sono riusciti a recuperarlo, scoprendo i 17 involucri di cocaina all’interno. Questa prima scoperta ha portato i Carabinieri a proseguire le indagini, spingendoli a rintracciare l’abitazione del giovane per una perquisizione più approfondita.

Dopo il primo ritrovamento, i Carabinieri hanno localizzato l’abitazione del sospettato e hanno effettuato una perquisizione che ha portato al rinvenimento di ulteriori 112 dosi della stessa sostanza, per un totale complessivo di circa un etto di cocaina. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato anche oltre 1.000 euro in contanti e uno smartphone, strumenti presumibilmente collegati all’attività di spaccio.

Le indagini hanno rivelato che il giovane era già destinatario di un provvedimento del Questore di Ascoli Piceno che gli vietava di tornare nel Comune di San Benedetto del Tronto. Nonostante il divieto, il giovane si trovava a Porto d’Ascoli, frazione del comune da cui era stato allontanato, violando quindi il provvedimento. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Ascoli Piceno, che ha disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua residenza.

