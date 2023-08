Ascolti 21 agosto: chi vince il prime time

Ascolti tv 21 agosto: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serata ieri 21 agosto 2023

Nella serata di ieri, lunedì 21 agosto 2023, su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano 2 ha appassionato 2.908.000 spettatori pari al 21.1%. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 1.438.000 spettatori pari all’11.9% di share (presentazione di 9 minuti: 1.801.000 – 12%). Su Rai2 i Mondiali di Atletica hanno interessato 1.486.000 spettatori pari al 9.8% di share. Dalle 22 alle 23.46 la docuserie Scugnizzi per Sempre ha convinto 300.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto 686.000 spettatori con il 6.1% (presentazione di 16 minuti: 602.000 – 4%). Su Rai3 Report in replica ha raccolto davanti al video 762.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% (presentazione: 529.000 – 3.5%, Plus: 603.000 – 4.8%). Su Rete4 All’Inseguimento della Pietra Verde totalizza un a.m. di 528.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide Files ha registrato 219.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Vento di Passioni segna 237.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Frankenstein Junior ha raccolto 196.000 spettatori con il 2%. Sul 20 Braven – Il Coraggioso registra 432.000 spettatori con il 3%. Su Rai4 Fire Country segna 293.000 spettatori e il 2%. Su Iris Michael Collins ha ottenuto 319.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai Movie Pugni, Pupe e Pepite ha ottenuto 232.000 spettatori con l’1.7%. Su Cielo Black Book segna 432.000 spettatori e il 3%. Su La7d Josephine Ange Gardien segna 205.000 spettatori e il 2%.