Ascolti TV 03 novembre 2019: Day Time.

Si parte dall’Access Prime Time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.938.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.961.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.067.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 That’s Amore ha appassionato 1.050.000 spettatori pari al 4.3% e Un Posto al Sole 1.804.000 (7%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.279.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.181.000 (4.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.422.000 spettatori (5.6%). Su TV8 Guess my Age piace a 550.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 392.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV 03 novembre 2019: Day Time. Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.347.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.634.000 spettatori (22.1%).

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.447.000 spettatori con il 15.4% di share e Caduta Libera 3.813.000 con il 18.8% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 791.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 1.301.000 (5.6%) nel secondo.

Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.9% con 690.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 614.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Blob segna 940.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.1% con 929.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 267.000 spettatori (share dell’1.9%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 361.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV 03 novembre 2019: Day Time. Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 824.000 telespettatori con il 15.7% di share; Storie Italiane ottiene 803.000 spettatori con il 16.7% di share nella prima parte e 875.000 (15%) nella seconda.

Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 868.000 spettatori (16.9%) nella prima parte e 831.000 (17.3%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Italia è visto da 131.000 spettatori (2.7%). Su Italia 1 Rossana ottiene un ascolto di 143.000 spettatori pari al 2.3% e Bones piace a 127.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 Agorà convince 409.000 spettatori pari al 7.8% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.3% con 305.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 136.000 spettatori con share del 2.8%.

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 221.000 spettatori con il 4.4% nelle News e 278.000 (5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 262.000 spettatori pari al 5.4%.

Ascolti TV 3 novembre 2019: Day Time Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.461.000 spettatori con il 13%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.499.000 telespettatori con il 18.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 416.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 875.000 (8.2%) nella seconda.

Su Italia 1 Bones piace a 223.000 spettatori (3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.110.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 403.000 spettatori (6.7%), Quante Storie si porta al 5.9% con 734.000 spettatori e Passato e Presente al 3.5% con 499.000 spettatori.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 144.000 spettatori con il 2.3% di share nella prima puntata e 247.000 (2.2%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 602.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 428.000 spettatori con share del 7.3% nella prima parte, e 598.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV 3 novembre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.673.000 spettatori (12.5% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.505.000 spettatori (13.8%). La Vita in Diretta informa 1.913.000 spettatori con il 15.4% (presentazione 1.280.000 – 12.3%).

Su Canale5 Beautiful appassiona 2.433.000 spettatori (16.8%), Una Vita ha convinto 2.463.000 spettatori con il 17.5% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.6% con 2.911.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23.4% con 2.575.000 spettatori). Il Segreto sigla il 23.2% con 2.432.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.9% con 1.931.000 spettatori nella prima parte, al 16% con 2.127.000 spettatori nella seconda e al 12.9% con 1.868.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 586.000 spettatori (4.7%), Squadra Speciale Cobra 11 524.000 (4.8%) e Rai Parlamento Tg 509.000 (3.9%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.013.000 spettatori (7%) nel primo episodio, 1.013.000 (7%) nel secondo e 976.000 (7.1%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 662.000 spettatori (5.3%) nel primo episodio e 531.000 (4.7%) nel secondo, Lethal Weapon 420.000 (3.9%).

Su Rai3 il Question Time di Rai Parlamento ha fatto compagnia a 438.000 spettatori (3.7%) e Geo a 1.566.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 976.000 spettatori con il 7.2%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 428.000 spettatori con il 3.7%. Su TV8 Ho qualcosa di dirti piace a 86.000 spettatori (0.7%).

Ascolti TV 03 Novembre 2019: Day Time Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 852.000 spettatori con l’11% di share. Su Canale 5 Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco ha totalizzato una media di 999.000 spettatori pari ad uno share del 6.5% nella prima parte e una di 615.000 spettatori (8.5%) nella seconda.

Su Rai2 Novantesimo Minuto segna 1.063.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 7.5% con 596.000 spettatori. Su Italia1 Molto Incinta viene visto da una media di 432.000 ascoltatori con il 5.1% di share. Su Rete4 Delitto al Ristorante Cinese ha segnato il 3.3% con 153.000 spettatori.

