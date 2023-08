Ascolti tv 1 agosto: chi vince il prime time

Ascolti tv 1 agosto: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serata ieri 1 agosto 2023 quali sono le analisi sui dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 1 agosto 2023, su Rai1 gli ultimi episodi di Hotel Portofino, in onda dalle 21:31 alle 1:35, hanno conquistato 926.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale5 Padre Pio ha incollato davanti al video 1.280.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Notti in bianco, baci a colazione è la scelta di 761.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 l’ultima puntata di Battiti Live ottiene 1.270.000 spettatori pari all’11.7% (presentazione a 1.077.000 e il 6.9%). Su Rai3 Filorosso arriva a 570.000 spettatori con il 4.6% (presentazione a 631.000 e il 4.1%). Su Rete4 East New York debutta con un a.m. di 561.000 spettatori (4.1%). Su La7 In Onda Estate – Prima Serata raggiunge 651.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Balla coi lupi totalizza 310.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Torno indietro e cambio vita interessa 328.000 spettatori (2.4%). Su Iris La notte dell’agguato è scelto da 421.000 spettatori (3.1%). Su RaiPremium Le Indagini di Lolita Lobosco 2 sigla 350.000 spettatori pari al 2.5%.