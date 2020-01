Ascolti TV 2 Gennaio 2020, dati auditel e share ieri: Mary Poppins 16.2%, finale di All Together Now 16.4%

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata di ieri, 2 gennaio 2019. Curiosi di scoprire chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Ecco i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, Giovedì 2 gennaio 2020.

Partiamo subito dalla prima serata.

Nella serata di ieri, giovedì 2 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.30 alle 23.59 – Mary Poppins ha fatto 3.559.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.14 – la finale di All Together Now 2 2.851.000 spettatori pari al 16.4% di share (All Together Now After Show di 12 minuti: 932.000 – 17.1%).

Su Rai2 Australia invece 1.101.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Top Gun ha fatto 1.443.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Vita di Pi ha conquistato 1.314.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%.

Su Rete4 la commedia Il Ragazzo di Campagna fa 1.489.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 Il ponte sul fiume Kwai 515.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Su Tv8 Un Natale da Cenerentola fa 663.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Ci Vediamo Domani invece 523.000 spettatori con il 2.2%. Su Sky Uno Masterchef fa .000 spettatori con il %.

Ascolti TV giovedì 2 gennaio 2020: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 I Soliti Ignoti fa 5.727.000 spettatori con il 22.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.289.000 spettatori con uno share del 16.9%.

Su Rai2 TG2 Post ha fatto 1.046.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Non ho l’età invece 1.489.000 spettatori con il 6.1% mentre la soap Un Posto al Sole 1.762.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha fatto 1.318.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.241.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.397.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 Quattro Ristoranti ha intrattenuto 532.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha fatto 423.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti TV Giovedì 2 gennaio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha fatto 3.798.000 spettatori (21.9%) mentre L’Eredità 5.377.000 spettatori (26.3%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia – Presentazione ha ottenuto 2.033.000 spettatori (12.2%) mentre Conto alla Rovescia ha interessato 3.276.000 spettatori (16.5%).

Su Rai2 Blue Bloods fa 678.000 spettatori (3.6%) mentre NCIS 1.109.000 spettatori (5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incassato 789.000 spettatori (4.4%). Il Segreto del Mio Successo 978.000 spettatori (4.2%).

Su Rai3 Blob invece 1.181.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha fatto 582.000 individui all’ascolto (3.5%), nella prima parte che precede il tg, e 923.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte di maggiore durata.

Su La7 Little Murders ottiene 224.000 spettatori (share dell’1.3%). Su Tv8 Cuochi di Italia fa 410.000 spettatori con l’1.9%.

Aggiornamento ore 11,30

Ascolti TV giovedì 2 gennaio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina ottiene 998.000 telespettatori con il 21.1%. La prima parte di Storie Italiane 1.310.000 spettatori (20.8%). Su Canale5 Mountains – La Vita Sopra le Nuvole ha fatto 513.000 spettatori (8.3%).

Su Rai 2 Streghe invece 136.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia 1 la terza stagione di Riverdale 99.000 spettatori pari all’1.6% di share, nel primo episodio, e 103.000 spettatori (1.6%), nel secondo episodio.

Su Rai3 Sant’Agostino fa 224.000 spettatori pari al 3.8% di share. Mi Manda Rai3 in Festa fa 301.000 spettatori con il 4.8%.

Su Rete 4 Michele Strogoff invece 107.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus 230.000 spettatori con il 4.7%. Coffee Break ha informato 228.000 spettatori pari al 4.6%.

Ascolti TV giovedì 2 gennaio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha fatto 1.159.000 spettatori (16%). La Prova del Cuoco ha incassato 1.690.000 spettatori con il 13.7% di share. Su Canale 5 Forum 1.287.000 telespettatori con il 13.9%.

Su Rai2 I Fatti Vostri invece fa 463.000 spettatori con il 6%, nella prima parte, e 913.000 spettatori con l’8% nella seconda parte. Su Italia 1 Rivedale 178.000 spettatori con il 2.3%. Sport Mediaset 1.454.000 spettatori con il 9.2%.

Su Rai3 Tutta Salute ha intrattenuto 421.000 spettatori con il 5.9%. Il TG3 delle 12 ha fatto 1.030.000 spettatori (10.4%). Quante Storie ha conquistato 825.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha fatto 129.000 spettatori con l’1.7%, nella prima parte, e 270.000 spettatori (2.2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo 704.000 (4.5%). Su La7 Da Grande fa 184.000 spettatori con share dell’1.6%.

aggiornamento ore 11,45

Ascolti TV giovedì 2 gennaio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto 2.086.000 spettatori pari al 14.5% della platea. Il Paradiso delle Signore 1.687.000 spettatori con il 13.9%. La Vita Diretta ha ottenuto 2.046.000 spettatori con il 14.6% (presentazione: 1.571.000 – 12.8%).

Su Canale5 Una Vita ha conquistato 2.255.000 spettatori con il 14.1% di share. Il Segreto di Natale 1.905.000 spettatori con il 14.1%. Il Segreto ha oconquistato 2.307.000 spettatori pari al 19.3% di share.

La Lista di Natale 1.643.000 spettatori (12.1%). Su Rai2 La Dottoressa dell’Isola ha fatto 525.000 spettatori con il 3.7%. Principessa in Incognito invece 668.000 spettatori con il 5.5%.

Su Italia1 il remake di Holly e Benji Captain Tsubasa ha incassato 859.000 spettatori con il 5.3%. Dragonheart 614.000 spettatori (4.5%). Il Regno di Ga’ Hoole – La Leggenda dei Guardiani 459.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 il TGR è sui 2.705.000 spettatori con il 17.2%. Last Cop 569.000 spettatori (4.6%). Aspettando Geo… fa 1.012.000 spettatori con l’8.3%. Geo ha fatto 1.985.000 spettatori con il 13.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum a sua volta fa 1.064.000 spettatori con il 7.4%.

Su La7 Little Murders ha incassato 197.000 spettatori (share dell’1.5%). Su TV8 Un Volo a Natale fa 435.000 spettatori e il 3.6%. Vite da Copertina ha raccolto 251.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti TV giovedì 2 gennaio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Una Stella per il Ballo fa 663.000 spettatori con il 7.4% di share. Su Canale 5 TG5 Notte invece 483.000 spettatori pari ad uno share dell’11.1%.

Su Rai2 Le Stelle di Capri si posta a 172.000 spettatori con il 2%. Su Rai 3 Tutta Salute Speciale fa 386.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Ufficiale e Gentiluomo invece fa 596.000 spettatori (7.2%).

Su Rete 4 Missione Eroica: I Pompieri 2 è stato visto da 475.000 spettatori con il 4% di share. Su Cielo Scarlet Diva ha fatto 283.000 spettatori e l’1.8%.

Aggiornamento ore 12,00