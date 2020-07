Ascolti TV 10 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri, venerdì 10 luglio 2020, ecco i risultati con i dati di ascolto e share delle principali trasmissioni televisive. A partire dal prime time, passando per l’access e il preserale senza trascurare il pomeriggio o la seconda serata, fascia dopo fascia ci troviamo anche oggi 10 Luglio 2020 ad analizzare i dati di share. Questi invece sono i dati del giorno precedente.

Su Rai1 in onda I migliori anni, su Rai2 Scatti di follia. Quanto a Rai3, l’appuntamento è con La Grande Storia – Quasi Amici. Su Canale5 invece in prima serata Manifest mentre su Italia1 ecco La fidanzata di papa’. Su Rete4 l’appuntamento era con Stasera Italia.

Ascolti Tv venerdì 10 luglio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, venerdì 10 luglio 2020, su Rai1 I Migliori dei Migliori Anni ha conquistato 2.515.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la prima puntata di Manifest 2 ha raccolto davanti al video 1.170.000 spettatori con uno share del 7.4% (presentazione di otto minuti a 1.661.000 e il 9.1%). Su Rai2 Scatti di follia ha interessato 831.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 La fidanzata di papà ha intrattenuto 956.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 La Grande Storia ha incollato 886.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Stasera Italia News – Speciale totalizza un a.m. di 813.000 spettatori (4.8%). Su La7 Pronti a morire ha registrato 510.000 spettatori con il 3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 404.000 spettatori (2.3%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 332.000 spettatori con il 2.7%. Su La5 la replica di Temptation Island piace a .000 spettatori (%). Su RealTime Cake Star – Pasticcerie in Sfida arriva a .000 spettatori (%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Techetechetè conquista 3.592.000 spettatori (20%). Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 2.424.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 903.000 spettatori (5%). Su Italia1 CSI 8 ha registrato 877.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane interessa 539.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.000.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.104.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 897.000 spettatori (5%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti è vista da 304.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove Little Big Italy in replica ha raccolto 224.000 spettatori con l’1.3%.

