Ascolti TV 10 novembre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi di tutta la giornata

Si parte dall’Access Prime Time.

Su Rai1 – dalle 20.35 alle 20.53 – Viva Raiplay ha ottenuto 5.625.000 spettatori con il 22.32%. Dalle 20.57 alle 21.35, Soliti Ignoti ottiene 5.881.000 spettatori con il 22.37%. Su Canale 5 – dalle 20.46 alle 21.31 – Striscia la Notizia registra una media di 4.370.000 spettatori con uno share del 16.75% (Striscia tra Poco dalle 20.39 alle 20.43: 3.323.000 – 13.25%).

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 940.000 spettatori con il 3.58%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.256.000 spettatori con il 4.91%. Su Rai3 That’s Amore raccoglie 968.000 spettatori con il 3.92% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.583.000 spettatori pari al 6.13%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.176.000 individui all’ascolto (4.68%), nella prima parte, e 1.157.000 spettatori (4.41%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.553.000 spettatori (6.03%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 507.000 spettatori con il 2%. Su Real Time – dalle 20.09 alle 22 – Cortesie per gli Ospiti raccoglie 368.000 spettatori e l’1.4%.

Ascolti TV 10 novembre 2019: Day Time. Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.392.000 spettatori (20.31%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.782.000 spettatori (23.45%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.580.000 spettatori (16.09%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.866.000 spettatori (19.55%).

Su Rai2 NCIS ha raccolto 594.000 spettatori (3.19%), nel primo episodio, e 1.016.000 spettatori (4.44%), nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 692.000 spettatori (3.91%). CSI Miami ha totalizzato 693.000 spettatori (3.16%). Su Rai3 Blob segna 1.073.000 spettatori con il 4.59%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 895.000 individui all’ascolto (3.99%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 249.000 spettatori (share dell’1.48%). Su Tv8 Cuochi d’Ialia raccoglie 376.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti TV 10 novembre 2019: Day Time. Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 890.000 telespettatori con il 17.14%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 907.000 spettatori (18.42%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 733.000 spettatori (13.85%), nella prima parte, e 746.000 spettatori (15.24%) nella seconda parte.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 100.000 spettatori con l’1.91%. Su Italia 1 E’ Quasi Magia Johnny segna 135.000 spettatori con il 2.22%. Bones ottiene un ascolto di 125.000 spettatori pari al 2.37% di share. Su Rai3 Agorà convince 505.000 spettatori pari al 9.38% di share (presentazione: 467.000 – 7.57%).

A seguire Mi Manda Rai3 segna 313.000 spettatori con il 6.34%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 167.000 spettatori (3.28%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 262.000 spettatori con il 4.7%. A seguire Coffee Break ha informato 264.000 spettatori pari al 5.36%.

Ascolti TV 10 novembre 2019: Day Time Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 902.000 spettatori (15.25%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.383.000 spettatori con il 12.25% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.377.000 telespettatori con il 16.94%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 388.000 spettatori con il 6.03%, nella prima parte, e 906.000 spettatori con l’8.53%, nella seconda parte.

Su Italia 1 Bones raccoglie 266.000 spettatori con il 3.64%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.229.000 spettatori con l’8.49%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 429.000 spettatori con il 7.02%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 955.000 spettatori (10.86%). Quante Storie ha raccolto 727.000 spettatori (5.7%).

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 177.000 spettatori con il 2.84%, nella prima parte, e 272.000 spettatori (2.35%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 637.000 (4.44%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 441.000 spettatori con share del 7.34% nella prima parte, e 591.000 spettatori con il 5.18% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV 10 novembre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.765.000 spettatori pari al 12.95% della platea. Il Paradiso delle Signore ha appassionato 1.541.000 spettatori con il 13.69%. La Vita Diretta ha raccolto 1.803.000 spettatori con il 14.21% (presentazione di 14 minuti: 1.360.000 – 12.32%).

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.649.000 spettatori con il 17.76%. Una Vita ha convinto 2.458.000 spettatori con il 17.08% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.509.000 spettatori con il 20.11% (Finale: 2.323.000 – 20.59%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.351.000 spettatori pari al 21.53% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.920.000 spettatori (16.36%), nella prima parte, 2.163.000 spettatori (16.04%), nella seconda parte, e 1.937.000 spettatori (13.06%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 759.000 spettatori con il 5.94%. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 475.000 spettatori con il 4.35%, nella prima parte, e 531.000 spettatori con il 4.48%, nella seconda parte.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 996.000 spettatori (6.68%), nel primo episodio, 1.173.000 spettatori (8%), nel secondo episodio, e 1.099.000 spettatori (7.9%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 827.000 spettatori (6.49%), nel primo episodio, e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. Lethal Weapon ha appassionato 439.000 spettatori con il 3.84%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.238.000 spettatori con il 15.03%. Question Time ha raccolto 376.000 spettatori (3.09%). Aspettando Geo… segna 892.000 spettatori con l’8.17%. Geo ha registrato 1.825.000 spettatori con il 13.92%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 921.000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato 468.000 spettatori (share del 3.91%). Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 139.000 spettatori con l’1.1%.

Ascolti TV 10 Novembre 2019: Day Time Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 993.000 spettatori con l’11.6% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 471.000 spettatori pari ad uno share del 5.85%.

Su Rai2 Ilva a Denti Stretti raccoglie 393.000 spettatori e il 2.5%. Battute? segna 200.000 spettatori con il 2.59%.

Su Rai 3 Illuminate dedicato a Virna Lisi segna 812.000 spettatori con il 5.17%. Su Italia1 Crisom Peak è visto da 307.000 spettatori (4.85%). Su Rete 4 Camere da Letto è stato scelto da 215.000 spettatori con il 4.87% di share.

