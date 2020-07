Ascolti TV 11 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri, sabato 11 luglio 2020, ecco i risultati con i dati di ascolto e share delle principali trasmissioni televisive. A partire dal prime time, passando per l’access e il preserale senza trascurare il pomeriggio o la seconda serata, fascia dopo fascia ci troviamo anche oggi 11 Luglio 2020 ad analizzare i dati di share. Questi invece sono i dati del giorno precedente.

Su Rai1 in onda Una voce per Padre Pio, su Rai2 Tutti i sospetti su mia madre. Quanto a Rai3, l’appuntamento è con Troppo forte. Su Canale5 invece in prima serata Ciao Darwin 7 – La resurrezione mentre su Italia1 ecco Mrs. Doubtfire Mammo per sempre. Su Rete4 l’appuntamento era con Una vita.

Così succede in merito alla giornata del’11 luglio? Chi avrà vinto gli ascolti del prime time? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata del 11 luglio 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 11 luglio 2020?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri 11 luglio 2020.

Intorno alla ore 11 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 11/07/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di domenica e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv del 11 luglio in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

Ascolti Tv sabato 11 luglio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 Una Voce per Padre Pio ha conquistato 1.782.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale5 l’ultima replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Rai2 Tutti i sospetti su mia madre ha interessato 810.000 spettatori (5%). Su Italia1 Mrs Doubtfire – Mammo per sempre ha intrattenuto 859.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Troppo forte ha incollato 674.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 856.000 spettatori (5.4%). Su La7 Un marito per Cinzia ha registrato 447.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Casinò segna 289.000 spettatori (2.1%). Sul Nove la replica de Il Caso Vannini è seguita da 364.000 spettatori (2.2%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Techetechetè ottiene 2.967.000 spettatori con il 18.5%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 2.334.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai 2 90° Gol Flash è stato seguito da 949.000 spettatori, con uno share pari al 5.6%. Su Italia1 CSI 8 ha registrato 771.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 La Mia Passione interessa 653.000 spettatori (4%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 833.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.122.000 spettatori (6.8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 726.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da da 268.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 248.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti tv sabato 11 luglio 2020: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.947.000 spettatori pari al 17.3%, mentre Reazione a Catena è vista da 3.044.000 spettatori con il 23.3%. Canale5, invece, con Avanti il Primo ha intrattenuto 953.000 spettatori (8.9%), mentre Avanti un Altro ha convinto 1.725.000 spettatori con il 13.6%. Su Rai2 Dribbling ha appassionato 271.000 spettatori (2.2%), mentre NCIS 13 ha raccolto 624.000 spettatori (4.3%). Italia1, invece, con il primo episodio di Dr House – Medical Division 3 è visto da 319.000 spettatori (2.5%) e il secondo episodio da 460.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.016.000 spettatori pari al 14.8%, mentre Blob segna 669.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 la sesta stagione di Hamburg Distretto 21 interessa 338.000 spettatori (2.4%). La7, invece, con Pronti a morire ha appassionato 157.000 spettatori (1.4%), mentre su Tv8 le Prove del GP di Formula 1 interessano 476.000 spettatori pari al 4%. Sul Nove Airport Security arriva a 187.000 spettatori (1.4%) e 172.000 spettatori (1.2%).

Aggiornamento ore 10.13

Ascolti Tv sabato 11 luglio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno dà il buongiorno a 900.000 spettatori con uno share del 18.2% nella prima parte e 742.000 spettatori con il 15.9% nella seconda parte. Sempre su Rai1 Buongiorno Benessere fa compagnia a 644.000 spettatori (13.4%), mentre L’Italia con Voi piace a 597.000 spettatori (12.3%). Su Canale5 Tg5 Mattina delle 8.00 informa 804.000 spettatori pari al 17%. A seguire In Forma – Estate interessa 325.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai2 Felicità ha raccolto 210.000 spettatori con il 4.4%. Italia1, invece, con la seconda stagione di The 100 ottiene un ascolto di 95.000 spettatori (2%) nel primo episodio e di 114.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio. Su Rai3 Di Padre in Figlia convince 229.000 spettatori pari al 4.2%. Rete4 con I 2 deputati ha raccolto 94.000 spettatori con il 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 145.000 spettatori (3.4%). A seguire Coffee Break ha informato 140.000 spettatori (2.9%).

Ascolti Tv sabato 11 luglio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Senato & Cultura è seguito da 994.000 spettatori con il 9.7%, e a seguire Linea Blu Doc ha raccolto 1.307.000 spettatori (9.6%). Su Canale5 Forum in replica arriva a 1.080.000 spettatori con il 13.4%. Rai2 con Un Ciclone in Convento 13 segna 331.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e 750.000 spettatori (7.3%) nel secondo episodio. Su Italia 1 il terzo episodio di The 100 piace a 222.000 spettatori (3.1%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.214.000 spettatori (8.4%). Rai3 con Totò e i re di Roma è seguito da 521.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 203.000 spettatori con il 3.2% nella prima parte e 358.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire Sempre Verde conquista 313.000 spettatori (2.2%). La7 con Uozzap! interessa 141.000 spettatori con l’1.4%, mentre Like – Tutto ciò che Piace segna 125.000 spettatori con lo 0.9%. Infine su Tv8, dopo il Tg8, Tg8 Sport è seguito da 115.000 spettatori (0.9%).

Aggiornamento ore 12.13

Ascolti TV sabato 11 luglio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Blu ha fatto compagnia a 1.787.000 spettatori (13.4%). A seguire Linea Verde Tour ha raccolto 1.563.000 spettatori (12.8%) e Passaggio a Nord Ovest è seguito da 1.106.000 spettatori con il 10.1%. Su Canale5 Una Vita ha convinto 1.979.000 spettatori con il 13.7%; la replica di Elisa di Rivombrosa è stata seguita da 1.232.000 spettatori con il 10%. A seguire Quando meno te lo aspetti ha fatto compagnia a 890.000 spettatori pari al 9%. Su Rai2 Re di Cuori 2 ha raccolto 451.000 spettatori (3.3%), mentre Squadra Speciale Lipsia 15 piace a 495.000 spettatori (4%) e Squadra Speciale Colonia 13 a 473.000 spettatori (4.2%). Italia1 con I Griffin ha raccolto 700.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio e 667.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio. Sempre su Italia1 Lucifer 7 sigla 499.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 408.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 2.399.000 spettatori (17%), mentre Report in replica è seguito da 585.000 spettatori con il 5.4%. Rete4 con Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 811.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Mission è visto da 241.000 spettatori (2%). Su Tv8 Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate raccoglie 254.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Ghost arriva a 282.000 spettatori pari al 2.8%.

Ascolti Tv sabato 11 luglio 2020: Seconda Serata