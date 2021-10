Ascolti Tv di ieri 11 ottobre 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 10 ottobre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 11 ottobre 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

Ascolti Tv 11 ottobre 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, lunedì 11 ottobre 2021, su Rai1 la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha appassionato 4.568.000 spettatori pari al 21.8%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.05 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.181.000 spettatori pari al 20.7% di share (GF Vip Night dall’1.11 all’1.19: 1.344.000 – 28%, GF vip Live: 802.000 – 19.1%). Su Rai2 – dalle 21.24 alle 0.09 – Quelli che il Lunedì ha interessato 611.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 – dalle 21.39 alle 23.42 – la seconda puntata di Mystery Land ha intrattenuto 581.000 spettatori con il 2.8% (presentazione di 20 minuti: 619.000 – 2.5%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.330.000 spettatori pari ad uno share del 5.9% (presentazione di 12 minuti: 1.079.000 – 4.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.105.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 City Of Lies – L’Ora della Verità ha registrato 394.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 The Legend of Zorro segna 328.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 493 .000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio inedito e 223.000 spettatori con l’1.6% nel secondo episodio in replica. Sul 20 l’incontro di Qualificazione ai Mondiali Croazia-Slovacchia ha registrato 437.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Assassin’s Creed registra 361.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai5 Nessun Dorma raccoglie 98.000 spettatori con lo 0.4%. Su Rai Movie Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo ha ottenuto 490.000 spettatori con il 2.5%. Su Iris Il Padrino segna 455.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 La Casa tra le Montagne raccoglie 227.000 spettatori con l’1%. Sky Cinema Uno Quelli che mi Vogliono Morto ha raccolto 177.000 spettatori e lo 0.75%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.863.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.255.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 939.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.176.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.406.000 spettatori (6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.821.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.279.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.050.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.993.000 spettatori (8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 397.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 401.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 397.000 spettatori con l’1.7%.