Ascolti TV 12 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: Inter-Napoli seguitissima, Ok Chi vuol essere Milionario, cresce Chiambretti con Cr4

Un’altra serata di pathos e di ‘battaglia’ per gli ascolti tv nel piccolo schermo. In televisione i vari programmi si sono battuti in modo brillante e con determinazione provando ad accaparrarsi la ‘palma’ dei programmi più seguiti.

Se Mediaset ha puntato sul rilancio del Milionario di Gerry Scotti, invece la Rai Uno ha fatto centro con la Coppa Italia, Ma eccola, tutta la programmazione da palinsesto.

Dunque come andato ieri l’audience? Quali sono stati gli ascolti del giorno 12 febbraio 2020? Come sono andati i programmi di tutto il giorno?

Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 12 febbraio 2020. Anche in questa giornata, al momento, i dati stanno arrivando alla spicciolata.

Nella serata di ieri, su Rai1 la semifinale d’andata di Coppa Italia Inter-Napoli ha ottenuto 6.859.000 spettatori pari al 26.4% di share. Su Canale5 Chi vuol essere Milionario? ha fatto 2.225.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 La risposta è nelle stelle ha ottenuto 1.342.000 spettatori (5.8%).

Su Italia1 L’alba del giorno dopo ha realizzato 1.492.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha fatto 2.002.000 spettatori con il 9.3%.

Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne incassa 840.000 spettatori con il 4.2%. Su La7 Atlantide – Corrotti e Prescritti 492.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent 10 fa 1.297.000 spettatori (5.6%). Sul Nove L’Assedio è seguito da 353.000 spettatori con l’1.5%

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Canale5 Striscia la Notizia fa 4.887.000 spettatori con uno share del 18.2%. Su Rai2 Tg2 Post ha fatto 1.352.000 spettatori (5%). Su Italia1 CSI Miami 9 ha ottenuto 1.124.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Nuovi Eroi fa 1.710.000 spettatori (6.8%), mentre Un Posto al Sole fa 1.902.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Stasera Italia ha realizzato 1.337.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.064.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo fa 1.550.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 Guess My Age 823.000 spettatori pari al 3.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 330.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti TV mercoledì 12 febbraio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha fatto di 3.493.000 spettatori (21.1%), mentre L’Eredità ha 5.613.000 spettatori (27.1%). Su Canale5 Avanti il Primo ha ottenuto 3.069.000 spettatori pari al 19%, mentre Avanti un Altro 4.467.000 spettatori (22.1%).

Su Rai2 Blue Bloods ha realizzato 803.000 spettatori (4.3%), mentre NCIS 6 1.203.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag 517.000 spettatori (2.8%). A seguire IeneYeh ha totalizzato 461.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Blob 998.000 spettatori con il 4.2%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore ha ottenuto 601.000 individui all’ascolto (3.8%) nella prima parte e 855.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 Body of Proof 162.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 177.000 spettatori (0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa a 523.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Sono le Venti 227.000 spettatori con l’1%.

aggiornamento ore 11,30

Ascolti TV mercoledì 12 febbraio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina fa 943.000 spettatori con uno share del 17.5%; Tg1 – Commemorazione del vicepresidente del CSM Vittorio Bachelet ha fatto 642.000 spettatori (12.3%). Su Canale5 Mattino Cinque ha ottenuto 889.000 spettatori pari al 15.6% nella prima parte e 909.000 spettatori pari al 17.6% nella seconda parte.

Su Rai2 Radio2 Social Club ha raggiunto 161.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Heidi è su 195.000 spettatori (3.1%), mentre The Mentalist 5 206.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio.

Su Rai3 Agorà fa 467.000 spettatori pari all’8.1% (presentazione a 480.000 e il 7.6%). A seguire Mi Manda Raitre ottiene 424.000 spettatori con l’8.2%. Su Rete4 Carabinieri fa 137.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Omnibus 267.000 spettatori con il 4.6%. A seguire Coffee Break ha informato 264.000 spettatori pari al 5.1%.

Ascolti TV mercoledì 12 febbraio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Storie Italiane fa 827.000 spettatori con il 12.9%; La Prova del Cuoco ha ottenuto 1.459.000 spettatori (13%). Su Canale5 Forum fa 1.578.000 spettatori con il 18.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri realizza 415.000 spettatori (6.2%) nella prima parte e 953.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte.

Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist 5 fa 325.000 spettatori (4.2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip 4 776.000 spettatori (5.7%), mentre Sport Mediaset 1.135.000 (7.6%). Su Rai3 Tutta Salute 408.000 spettatori (6.3%); Quante Storie 825.000 spettatori (6.4%); Passato e Presente 577.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha fatto 122.000 spettatori con l’1.8% nella prima parte e 198.000 spettatori (1.7%) nella seconda parte in onda dopo il tg.

A seguire La Signora in Giallo fa 630.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira ottiene 387.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 612.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

aggiornamento 11,45

Ascolti TV Mercoledì 12 febbraio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me fa 2.018.000 spettatori pari al 14.8% della platea; Il Paradiso delle Signore ha ottenuto 1.816.000 spettatori (16.6%). A seguire La Vita in Diretta 1.849.000 spettatori con il 15% (presentazione a 1.417.000 e il 13.2%).

Su Canale5 Beautiful ha fatto 2.470.000 spettatori con il 16.5%; Una Vita ha ottenuto 2.553.000 spettatori con il 17.5%; Uomini e Donne è sui 2.930.000 di spettatori con il 23.3% (Uomini e Donne – Finale a 2.424.000 e il 22.3%); Grande Fratello Vip 4 2.249.000 spettatori (21%), mentre Amici 19 2.420.000 (23.1%).

A seguire Il Segreto ha fatto 2.396.000 spettatori con il 22.4% e Pomeriggio Cinque ha fatto 1.979.000 spettatori pari al 17.4% nella prima parte, 2.206.000 spettatori pari al 16.6% nella seconda parte e 2.326.000 spettatori pari al 15.6% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto 770.000 spettatori (6.1%), mentre Ritrovarsi a San Valentino 426.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 I Simpson 994.000 spettatori (6.7%) nel primo episodio, 930.000 spettatori (6.5%) nel secondo episodio e 709.000 spettatori (5.4%) nel terzo episodio; Big Bang Theory 2 segna 558.000 spettatori (4.7%); Babe – Maialino coraggioso fa 326.000 spettatori (3%). A seguire Grande Fratello Vip 4 piace a 259.000 spettatori (2.1%).

Rai3 Geo è sui 1.700.000 spettatori con il 13% (Aspettando Geo a 823.000 e il 7.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha ottenuto 969.000 spettatori con il 7%. Su La7 Tagadà 460.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 Vite da Copertina ha fatto 138.000 spettatori (1.1%). Su RealTime Amici 19 è sui 215.000 spettatori pari all’1.5%.

Ascolti TV mercoledì 12 febbraio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta raggiunge 768.000 spettatori con uno share del 9.5% (presentazione a 1.400.000 e l’8.9%). Su Canale5 Tg5 Notte 485.000 spettatori pari al 9.8%.

Su Rai2 Improvviserai fa 345.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Frozen 306.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 663.000 spettatori con l’8%. Su Rete4 TV Story Superstar è sui 164.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Fake – La Fabbrica delle Notizie ha ottenuto 148.000 spettatori (1.3%). Su RaiSport il post partita di Inter-Napoli di Coppia Italia fa 211.000 spettatori (1.3%)..

Aggiornamento ore 12,01