Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri 13 agosto 2023 come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv 13 agosto 2023: i risultati in tutte le fasce

Daytime Mattina

Su Rai1 Linea Blu ha convinto 303.000 spettatori con l’11.2%. Il TG1 delle 8 ha interessato 627.000 spettatori con il 18%. Il Meglio di Weekly ha raccolto 700.000 spettatori con il 17.7%, nella prima parte , e 749.000 spettatori con il 17.7%. A seguire Azzurro – Storie di Mare segna 828.000 spettatori con il 17.2%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.084.000 spettatori pari ad uno share del 18.2%. Su Canale5 il TG5 Mattina segna 950.000 spettatori con il 25.8%. Ciak Junior ha raccolto 498.000 spettatori con il 12.1%. A seguire Viaggiatori segna 407.000 spettatori con il 9.5%. La Santa Messa raccoglie un ascolto di 702.000 telespettatori con il 13.9% di share. Su Rai2 Radio 2 Happy Family hanno tenuto compagnia a 135.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 la sitcom Friends segna 167.000 spettatori (4%), nel primo episodio, 176.000 (4%), nel secondo, e 183.000 (3.7%), nel terzo. Will and Grace segna 181.000 spettatori (3.5%), nel primo episodio, e 172.000 (3.1%), nel secondo. Su Rai 3 Sulla Via di Damasco convince 69.000 spettatori con l’1.7% di share. Piedone D’Egitto ha raccolto 179.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 106.000 spettatori (2.1%) e 174.000 spettatori (3.3%). Su La7 Omnibus News realizza un a.m. di 90.000 spettatori con il 4.2% di share. Camera con Vista è stata la scelta di 64.000 spettatori con l’1.8% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.228.000 spettatori con il 20.4%. L’Angelus ha raccolto 1.714.000 spettatori (22.2%). Linea Verde Estate ha intrattenuto 2.228.000 spettatori con il 22.1% (presentazione: 1.863.000 – 21.3%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 611.000 spettatori (10.7%) e 815.000 spettatori (12.8%). Melaverde raccoglie 1.611.000 con il 18.7%. Su Rai2 Dream Hotel ha convinto 333.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 Mom segna il 3.3%, il 2.7% e il 2.6% con 199.000, 176.000, 204.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 588.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 O Anche No Estate ha ottenuto 133.000 spettatori con il 2.1%. Il TG3 delle 12 registra 447.000 spettatori con uno share del 5.7%. Il Posto Giusto è piaciuto a 133.000 spettatori pari all’1.2%. Su Rete4 I Delitti del Cuoco raggiunge 231.000 spettatori con il 3.9%. Assassinio sul Treno ha fatto compagnia a 230.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Casa Howard raggiunge 73.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Ieri, Oggi, Domani ha intrattenuto 978.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Dalla Strada al Palco ha raccolto un ascolto medio di 970.000 spettatori pari al 12.2%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.027.000 spettatori con il 19.1%. Le repliche di Beautiful hanno raccolto 1.858.000 spettatori (18.2%), nella prima puntata, e 1.892.000 spettatori (19.9%), nella seconda puntata. Il primo episodio in assoluto di Terra Amara ha appassionato 1.610.000 spettatori (18.8%). Inga Lindstrom – Una Sposa in Fuga ha convinto 1.036.000 spettatori con il 13.3%. Su Rai2 l’appuntamento conclusivo con i Mondiali di Ciclismo ha raccolto 815.000 spettatori con il 9.2%. Dalle 17.17 alle 17.29 BMX Campionati del Mondo segna 521.000 spettatori e il 6.8%. Top – Tutto Quanto fa Tendenza segna 217.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Superman Returns raccoglie 315.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.557.000 spettatori con il 14.9%. Old Man & Gun ha ottenuto 419.000 spettatori (4.7%) Kilimangiaro Collection ha raccolto 531.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete 4 Lucky Luke – Le Fidanzate di Luke ha registrato 254.000 spettatori con il 2.8%. Lucky Luke – Il Treno segna 228.000 spettatori e il 2.7%. Su La7 il film I Tartassati ha appassionato 198.000 spettatori (share del 2.2%). Su Tv8 Balla coi Lupi ha appassionato 239.000 spettatori con il 2.8%.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 336.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%. Su Canale 5 Station 19 ha intrattenuto 512.000 spettatori con il 9.1% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate segna 419.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Coppa Italia Live segna 322.000 spettatori e il 3.5%. Din Don – Una Parrocchia in Due segna un netto di 165.000 ascoltatori con il 3.4% di share. Su Rai 3 Dario Fo, l’Ultimo Mistero Buffo è visto da 151.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 Tentacoli è la scelta di 232.000 spettatori (4.9%).