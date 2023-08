Ascolti tv 13 agosto: chi vince il prime time

Ascolti tv 13 agosto: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serata ieri 13 agosto 2023 quali sono le analisi sui dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv 13 agosto: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, domenica 13 agosto 2023, su Rai1 la replica dello speciale di Ulisse dedicato a Piero Angela, ad un anno dalla scomparsa, ha conquistato 1.245.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 La Ragazza e l’Ufficiale ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.733.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Rai2, con l’episodio crossover Gioco di Squadra, NCIS – Unità Anticrimine ha raccolto 895.000 spettatori (7.1%), NCIS Hawaii è stato visto da 1.062.000 spettatori (8.4%), NCIS Los Angeles ha convinto 909.000 spettatori (7.9%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Monza-Reggiana ha intrattenuto 665.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 558.000 spettatori con il 4.7% (presentazione di 14 minuti: 655.000 – 5.2%). Su Rete4 Lo Squalo è stato visto da 620.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Miss Marple ha interessato 219.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of è stato seguito da 403.000 spettatori con il 3.4% di share. Sul Nove la maratona Little Big Italy segn 323.000 spettatori (2.8%). Sul 20 l’incontro di Coppa Italia Lecce-Como ha convinto 294.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai4 Una Preghiera Prima dell’Alba ha ottenuto 205.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Premium Boomerissima ha interessato 118.000 spettatori con l’1.1%. Su Iris Assassinio sul Nilo segna 272.000 spettatori e il 2.3%.