Ascolti TV 13 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: Juventus – Milan boom, rilancio de Le Iene Show

Come è andata la serata, e poi in generale l’intera giornata, ieri, quando ad ascolti tv? Come se la sono cavata i vari format di tutta la programmazione da palinsesto?

Dopo i fasti di Sanremo, la Rai si sta confermando leader con i matches di coppa italia di questi giorni, ma anche con il preserale di Insinna e con la fascia Access che, se non con i Soliti Ignoti, sta incollando i telespettatori con il calcio. E Mediaset come ha risposto? E gli altri?

Dunque come andato ieri l’audience? Quali sono stati gli ascolti del giorno 13 febbraio 2020? Come sono andati i programmi di tutto il giorno?

Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 13 febbraio 2020. Anche in questa giornata, al momento, i dati stanno arrivando con leggero ritardo.

Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Juventus ha fatto 8.095.000 spettatori pari al 30.8% di share. Su Canale 5 Allied – Un’Ombra Nascosta ha chiamato a sè 1.946.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Love is all you Need ha fatto1.590.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Su Italia 1 Le Iene 1.664.000 spettatori (10%). Su Rai3 Skianto ha ottenuto 754.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio fa 1.095.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 PiazzaPulita ha fatto 877.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su TV8 Maschi contro Femmine ha conquistao il 2.2% con 510.000 spettatori mentre sul Nove Virus – Killer Invisibili 194.000 spettatori (0.9%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Canale 5 Striscia la Notizia fa 4.227.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 Tg2 Post il 3.5% con 953.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami 1.089.000 spettatori con il 4.1%.

Su Rai3 Nuovi Eroi ha fatto 1.454.000 spettatori pari al 5.8% e Un Posto al Sole 1.918.000 (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1.432.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.214.000 (4.4%) nella seconda.

Su La7 Otto e Mezzo ha fatto 1.572.000 spettatori (5.9%). Su TV8 Guess my Age 683.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco 391.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV giovedì 13 febbraio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto fatto di 3.526.000 spettatori (21.3%) mentre L’Eredità ha ottenuto 5.516.000 spettatori (27%). Su Canale 5 Avanti il Primo! fa 2.934.000 spettatori con il 18.1% di share e Avanti un Altro! 4.329.000 con il 21.7% di share.

Su Rai2 Blue Bloods ha fatto 714.000 spettatori (3.8%) e NCIS 1.160.000 (5.1%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha ottenuto il 3.1% con 564.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 548.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 Blob fa 1.069.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore fa il 3.7% con 598.000 spettatori nella prima parte e il 4% con 918.000 spettatori nella seconda. Su La7 Body of Proof ha realizzato 210.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa a 566.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Sono le Venti piace a 239.000 spettatori (1%).

aggiornamento ore 11,30

Ascolti TV giovedì 13 febbraio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina fa 897.000 telespettatori con il 17% di share; Storie Italiane realizza 1.039.000 spettatori con il 19.8% di share nella prima parte e 1.092.000 (17.6%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha ottenuto 932.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 767.000 (14.6%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe fa l’1.7% con 107.000 spettatori.

Su Italia 1 The Mentalist realizza 173.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Agorà fa 568.000 spettatori pari al 9.2% di share; Mi Manda RaiTre si attesta al 6.9% con 362.000 spettatori.

Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer fa 125.000 spettatori con share del 2.4%. Su La7 Omnibus ottiene 166.000 spettatori con il 3.7% nelle News e 284.000 (4.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break 270.000 spettatori pari al 5.1%.

Ascolti TV giovedì 13 febbraio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha fatto 1.479.000 spettatori con il 13.2%. Su Canale 5 Forum fa 1.499.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri ottiene 443.000 spettatori con il 6% nella prima parte e 958.000 (8.9%) nella seconda.

Su Italia 1 The Mentalist realizza 288.000 spettatori con il 3.7% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha fatto 1.056.000 spettatori con il 7%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 432.000 spettatori (6.7%), Quante Storie si allinea al 5.8% con 740.000 spettatori e Passato e Presente al 4.3% con 646.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha fatto 107.000 spettatori con l’1.6% di share nella prima parte e 215.000 (1.9%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 685.000 spettatori (4.7%).

Su La7 L’Aria che Tira piace a 427.000 spettatori con share del 6.7% nella prima parte, e 613.000 spettatori con il 5.3%

aggiornamento 11,45

Ascolti TV giovedì 13 febbraio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto 1.970.000 spettatori (14.2% di share) e Il Paradiso delle Signore fa 1.789.000 spettatori (15.5%). La Vita in Diretta 1.897.000 spettatori con il 15% (presentazione 1.483.000 – 13.3%).

Su Canale5 Beautiful ottiene 2.636.000 spettatori (17.5%), Una Vita ha realizzato 2.611.000 spettatori con il 18% di share mentre Uomini e Donne si attesta al 25% con 3.214.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23.3% con 2.691.000 spettatori). Il GF Vip è sui 2.402.000 spettatori (21.6%) e Amici di Maria De Filippi da 2.378.000 spettatori (21.7%).

Il Segreto fa il 21.2% con 2.356.000 spettatori. Pomeriggio Cinque al 17.4% con 2.048.000 spettatori nella prima parte, al 17.5% con 2.367.000 spettatori nella seconda e al % con .000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha fatto 730.000 spettatori (5.7%), La Rosa di San Valentino 511.000 (4.4%). Su Italia1 I Simpson 883.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 815.000 (5.7%) nel secondo e 694.000 (5.2%) nel terzo. Big Bang Theory 468.000 spettatori (3.8%) e il GF Vip 237.000 (1.8%).

Su Rai3 il Question Time di Rai Parlamento ha realizzato 382.000 spettatori (3.1%) e Geo 1.743.000 spettatori con il 13.1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum fa 1.035.000 spettatori con il 7.4%. Su La7 Tagadà ha fatto 454.000 spettatori con il 3.7% mentre Tagadoc 182.000 (1.6%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 228.000 spettatori (1.8%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince .000 spettatori (%).

Ascolti TV giovedì 13 febbraio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta fa 624.000 spettatori con l’8.1% di share. Su Canale 5 Van Gogh – Tra il Grano e il Cielo ha realizzato 268.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.

Su Rai2 Stracult Live Show fa 401.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai 3 Grazie dei Fiori Ribelli ottiene il 3.7% con 522.000 spettatori. Su Italia1 American Dad realizza 552.000 ascoltatori con l’11.6% di share nel primo episodio e da 422.000 spettatori (11.7%) nel secondo. Su Rete4 Misfire – Bersaglio Mancato ha fatto il 3.1% con 138.000 spettatori.

Aggiornamento ore 12,01