Ascolti TV 13 Gennaio 2020, dati auditel e share ieri: La Guerra è Finita parte dal 21%

Nei giorni (e settimane) dei grandi debutti, come il Grande Fratello Vip oppure il ritorno di Don Matteo che è tornata con la dodicesima edizione e, ancora, il debutto del Cantante Mascherato o il ritorno de La Pupa e il Secchione (e viceversa), continuano nei palinsesti nazionali a evidenziarsi nuovi debutti e picchi di ascolti che da un lato vanno a conferma delle previsioni e, dall’altro, sono invece sorprese sia in positivo che in negativo.

Per esempio, come è andata nella giornata di ieri, 13 gennaio 2019? Come sono andati gli ascolti in tutte le tv nazionali?

Ecco l’intera analisi sullo share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, lunedì 13 gennaio 2020.

Partiamo subito dalla prima serata.

Su Rai1 La Guerra è Finita ha ottenuto 4.778.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 Poveri ma Ricchissimi ha fatto 3.033.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Su Rai2 9-1-1 ha incassato 1.177.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Mechanic: Resurrection ha conquistato l’attenzione di 2.032.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 PresaDiretta ha ottenuto 1.688.000 spettatori pari ad uno share del 6.9%.

Su Rete4 Quarta Repubblica fa 931.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha incassato 605.000 spettatori con uno share del 2.9%.

Su TV8 Rocky ha guadagnato il 2.3% con 532.000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy ha 470.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 L’Ora Nera fa il 2% con 526.000 spettatori. Su Sky Cinema Uno I Delitti del BarLume l’1.1% con 292.000 spettatori.

Ascolti TV lunedì 13 gennaio 2020: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno fa 6.094.000 spettatori con il 22.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5.271.000 spettatori con uno share del 19.4%. Su Rai2 Tg2 Post invece il 3.7% con 1.020.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha fatto 1.242.000 spettatori con il 4.7%.

Su Rai3 Nuovi Eroi ha ottenuto 1.262.000 spettatori pari al 5% e Un Posto al Sole 1.766.000 (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha fatto 1.425.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.145.000 (4.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.269.000 spettatori (5.2%).

Su TV8 Guess my Age fa a 685.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha fatto 333.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti TV lunedì 13 gennaio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha fatto 3.879.000 spettatori (22.4%) mentre L’Eredità 5.642.000 spettatori (26.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo! fa 2.679.000 spettatori con il 15.9% di share e Avanti un Altro! 4.139.000 con il 20% di share.

Su Rai2 Blue Bloods 732.000 spettatori (3.8%) e NCIS 1.194.000 (5.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag fa il % con .000 spettatori e Ieneyeh 618.000 spettatori (2.8%).

Su Rai3 Blob invece 1.154.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore va al 3.5% con 586.000 spettatori nella prima parte e il 3.9% con 914.000 spettatori. Su La7 Perception 193.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia ottiene 505.000 spettatori (2.2%).

Aggiornamento ore 11,30

Ascolti TV lunedì 13 gennaio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina ottiene 894.000 telespettatori con il 17.7% di share; Storie Italiane fa 1.043.000 spettatori con il 19.8% di share nella prima parte e 1.050.000 (17.1%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha fatto 814.000 spettatori (14.4%) nella prima parte e 750.000 (14.3%) nella seconda.

Su Rai 2 Streghe ottiene l’1.6% con 91.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist fa 137.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Agorà invece 443.000 spettatori pari al 7.9% di share; Mi Manda RaiTre va al 6.9% con 367.000 spettatori.

Su Rete 4 The Closer ottiene 93.000 spettatori con share dell’1.7%. Su La7 Omnibus fa 162.000 spettatori con il 3.8% nelle News e 285.000 (5%) nel Dibattito. Coffee Break ha guadagnato 306.000 spettatori pari al 5.8%.

Ascolti TV lunedì 13 gennaio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha fatto 1.475.000 spettatori con il 13%. Su Canale 5 Forum fa 1.411.000 telespettatori con il 16.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri fa 369.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 987.000 (9.4%) nella seconda.

Su Italia 1 The Mentalist fa il 3.6% con 282.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha conquistato 1.282.000 spettatori con l’8.4%.

Su Rai3 Tutta Salute fa 447.000 spettatori (7.1%), Quante Storie va al 6.8% con 890.000 spettatori e Passato e Presente al 4.3% con 654.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana 158.000 spettatori con il 2.4% di share nella prima parte e 237.000 (2%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 722.000 spettatori (4.9%).

Su La7 L’Aria che Tira invece fa 413.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 575.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

aggiornamento ore 11,45

Ascolti TV lunedì 13 gennaio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto 1.862.000 spettatori (13% di share) e Il Paradiso delle Signore fa 1.732.000 spettatori (14.6%). La Vita in Diretta ottiene 1.926.000 spettatori con il 14.3% (presentazione 1.462.000 – 12.4%).

Su Canale5 Beautiful fa 2.574.000 spettatori (16.8%), Una Vita ha fatto 2.699.000 spettatori con il 17.8% di share mentre Uomini e Donne si attesta al 24.5% con 3.280.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 24.4% con 2.881.000 spettatori).

Il Grande Fratello Vip ottiene 2.551.000 spettatori (22.3%) e Amici di Maria De Filippi 2.514.000 (22.1%). Il Segreto fa il 20.4% con 2.390.000 spettatori. Pomeriggio Cinque 15.9% con 1.983.000 spettatori nella prima parte, al 16.5% con 2.402.000 spettatori nella seconda e al % con .000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha fatto 689.000 spettatori (5.1%), Squadra Speciale Cobra 11 602.000 (5.2%) nel primo episodio e 676.000 (5.4%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson invece 1.099.000 spettatori (7.2%) nel primo episodio, 1.115.000 (7.5%) nel secondo e 921.000 (6.6%) nel terzo.

Big Bang Theory ottiene 660.000 spettatori (5.2%) e il GF Vip 380.000 (2.7%). Su Rai3 Last Cop ha fatto 522.000 spettatori (4.2%) e Geo a 1.818.000 spettatori con il 13.1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum a sua volta conquista 981.000 spettatori con il 6.8%. Su La7 Tagadà 370.000 spettatori con il 2.9%, Tagadoc 208.000 (1.7%).

Su TV8 Vite da Copertina fa 211.000 spettatori (1.6%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi fa 275.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV lunedì 13 gennaio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Il Gran Varietà fa 918.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha ottenuto 776.000 spettatori pari ad uno share del 7.1%. Su Rai2 Povera Patria fa 250.000 spettatori con il 2.9%.

Su Rai 3 Commissari – Sulle Tracce del Male ottiene il 6.4% con 864.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Short conquista 974.000 ascoltatori con il 6% di share e Tiki Taka – Il Calcio è il nostro gioco fa 622.000 spettatori (8.5%). Su Rete4 Guarda in Grande fa il 4.6% con 240.000 spettatori.

Aggiornamento ore 12,00