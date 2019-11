Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata del 13 novembre 2019.

Ascolti TV 13 novembre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi di tutta la giornata

Si parte dall’Access Prime Time.

Su Rai1 Mini Viva RaiPlay – dalle 20.37 alle 20.40 – fa 5.039.000 spettatori (19.8%), mentre Soliti Ignoti – Il Ritorno 5.990.000 spettatori con il 22.7%.

Su Canale5 Striscia la Notizia fa 4.336.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Tg2 Post invece 1.056.000 spettatori (4%). Su Italia1 CSI Miami 3 a sua volta 1.282.000 spettatori con il 5%.

Su Rai3 That’s Amore fa 1.156.000 spettatori (4.6%), mentre Un Posto al Sole ha fatto 1.826.000 spettatori (7%).

Su Rete4 Stasera Italia ha fatto 1.401.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.291.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.824.000 spettatori (7%).

Su Tv8 Guess My Age 539.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 543.000 spettatori con il 2.1%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti B&B invece 368.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV 13 novembre 2019: Day Time. Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha fatto 3.546.000 spettatori (20.3%), mentre L’Eredità 5.110.000 spettatori (23.9%). Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha conquistato 2.652.000 spettatori (15.8%), mentre Caduta Libera ha fatto 4.248.000 spettatori (20.4%).

Su Rai2 NCIS ha fatto 616.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 1.118.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag 615.000 spettatori (3.3%). A seguire CSI Miami 3 659.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 Blob fa 1.124.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore 923.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Josephine – Ange Gardien 326.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 Cuochi d’Italia invece fa 357.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV 13 novembre 2019: Day Time. Mattina

Su Rai1 Unomattina fa 917.000 spettatori con uno share del 16.9%; Storie Italiane 1.048.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e 1.125.000 spettatori (15%) nella seconda parte.

Su Canale5 Mattino Cinque ha fatto 858.000 spettatori pari al 14.1% nella prima parte e 827.000 spettatori pari al 14% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Italia invece 163.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 E’ quasi magia Johnny 123.000 spettatori (2%), mentre The Mentalist 144.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 Agorà fa 563.000 spettatori pari al 9.3%. A seguire Mi Manda Raitre ha fatto 475.000 spettatori con l’8%.

Su Rete4 Detective in Corsia 7 190.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Omnibus 208.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break con 265.000 spettatori pari al 4.5%.

Ascolti TV 13 novembre 2019: Day Time Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha fatto 1.553.000 spettatori con il 12.2%. Su Canale 5 Forum invece fa 1.797.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri 407.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 904.000 spettatori (7.5%) nella seconda parte.

Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist fa 243.000 spettatori (3%). Segue Sport Mediaset con 1.311.000 spettatori con l’8.4%.

Su Rai3 Tutta Salute fa 540.000 spettatori (7%); Quante Storie convince 808.000 spettatori (5.7%); Passato e Presente incolla 646.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Ricette all’Italiana invece fa 152.000 spettatori con l’1.9% nella prima parte e 319.000 spettatori (2.5%) nella seconda parte in onda dopo il tg.

Su La7 L’Aria che Tira si assesta sui 470.000 spettatori con il 6.2% nella prima parte e 639.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV 13 novembre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me si distanzia su 1.723.000 spettatori pari all’11.8% della platea; Il Paradiso delle Signore ha fatto 1.633.000 spettatori (13.3%); La Vita in Diretta 1.951.000 spettatori con il 14.2% (presentazione a 1.596.000 e il 13%).

Su Canale5 Beautiful ha conquistato 2.694.000 spettatori con il 16.9%; Una Vita 2.618.000 spettatori con il 17.2%; Uomini e Donne invece fa 3.142.000 di spettatori con il 23% (Uomini e Donne – Finale 2.805.000 pari al 23.1%); Il Segreto a sua volta fa 2.510.000 spettatori con il 20.7%.

A seguire Pomeriggio Cinque con 1.927.000 spettatori pari al 14.9% nella prima parte, 2.215.000 spettatori pari al 15.3% nella seconda parte e 1.998.000 spettatori pari al 12.8% nella terza parte di breve durata.

Su Rai2 la partita Italia-Malta fa 501.000 spettatori (3.6%), mentre Squadra Speciale Cobra 11 fa 542.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 I Simpson incassa 945.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 945.000 spettatori (6.1%) nel secondo episodio e 935.000 spettatori (6.2%) nel terzo episodio; poi Big Bang Theory 12 va sui 684.000 spettatori (5%); Lethal Weapon 2 512.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 435.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio e 429.000 spettatori (3.3%) nel terzo episodio.

Su Rai3 Geo si piazza su 1.935.000 spettatori con il 13.6% (Aspettando Geo a 1.077.000 e l’8.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum invece fa 1.402.000 spettatori con il 9.5%. Su La7 Tagadà 458.000 spettatori (3.5%). Su Tv8 Vite da Copertina si ferma a 171.000 spettatori (1.3%).

Ascolti TV 13 Novembre 2019: Day Time Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta incassa il sì di 1.023.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Canale5 X-Style fa 561.000 spettatori pari al 4.5%.

Su Rai2 Battute? invece 638.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Trial & Error 481.000 spettatori (10.1%).

Su Rai3 Tg3 Linea Notte invece fa 385.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Nassiriya – Per non dimenticare viene visto da 131.000 spettatori con il 2.7%.

