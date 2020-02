Ascolti TV 15 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: C’è Posta per Te (29.3%) asfalta Una Storia da Cantare (14.6%)

Come saranno andati gli ascolti tv del giorno 15 febbraio 2020. Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 15 febbraio 2020.

Su Rai1 Una Storia da Cantare ha fatto 2.810.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te fa 5.488.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 N.C.I.S. è stato seguito da 1.606.000 spettatori (6.9%) e Blue Bloods da 988.000 (4.9%).

Su Italia 1 Cattivissimo Me 2 ha realizzato 1.189.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha fatto 1.337.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%. Su Rete4 Non c’è due senza quattro fa 872.000 spettatori con il 4.1% di share

Su La7 World Trade center realizza 415.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 Agente 007 – Licenza di Uccidere ha fatto 247.000 spettatori con l’1.1%. Su Nove Hansel e Gretel – Cacciatori di Streghe ha ottenuto 278.000 spettatori e l’1.2% di share. Su Rai4 Narcos fa l’1% con 218.000 spettatori e su Iris Delitto Perfetto fa a 460.000 spettatori (2.1%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 I Soliti Ignoti fa il 21.7% con 5.047.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene 4.166.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai3 Le Parole della Settimana fa 1.566.000 spettatori (6.7%). Su Italia 1 CSI Miami ottiene il 4.2% con 948.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha fatto 1.089.000 telespettatori con il 4.9% nella prima parte e 969.000 (4.2%) nella seconda.

Su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto 872.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 4 Ristoranti fa 426.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove Deal with It raccoglie 252.000 spettatori e l’1.1%

Ascolti TV sabato 15 febbraio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.557.000 spettatori (21.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.990.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.727.000 spettatori con il 16.9% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.625.000 con il 18.9% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 611.000 spettatori (3.3%) e NCIS Los Angeles 1.038.000 (4.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 551.000 spettatori (3.1%) e CSI Miami 579.000 (2.8%). Su Rai3 Blob segna 966.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4.6% con 996.000 spettatori. Su La7 Annapolis ha appassionato 263.000 spettatori (share dell’1.6%).

Ascolti TV sabato 15 febbraio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 9.6% con 192.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia 1.550.000 spettatori con il 22.4% nella prima parte e 1.317.000 (20.2%) nella seconda. Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.028.000 spettatori con il 15.7% di share, Easy Driver è stato seguito da 1.025.000 spettatori (12.7%) e Linea Verde Life da 2.271.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.015.000 spettatori (16.3%). Forum arriva a 1.200.000 telespettatori con il 12.8%. Su Rai 2 Quando chiama il Cuore ha raccolto 216.000 spettatori con il 3.3% e Un Ciclone in Convento 295.000 (3.9%) nel primo episodio e 566.000 (4.9%).

Ascolti TV Sabato 15 febbraio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Italia 1 Hart of Dixie ottiene un ascolto di 98.000 spettatori pari all’1.5% di share nel primo episodio, uno di 150.000 (2.3%) nel secondo e uno di 226.000 (2.7%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.150.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Il Sabato di Tutta Salute totalizza una media di 364.000 spettatori (5.5%) e Mi Manda RaiTre in più è visto da 355.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 153.000 spettatori con il 2.1% di share nella prima puntata e 328.000 (2.6%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 169.000 spettatori con il 4.9% nelle News e uno di 315.000 spettatori (4.7%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 196.000 spettatori pari al 3% e Like – Tutto ciò che piace 135.000 (0.9%)..

Ascolti TV sabato 15 febbraio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Bianca ha raccolto 1.912.000 spettatori con l’11.9%, Passaggio a Nord Ovest segna l’8.5% con 1.181.000 spettatori, A Sua Immagine ha raccolto 1.005.000 spettatori con l’8% nella prima parte e 1.014.000 (8.2%) nella seconda. Italia Sì ha raggiunto 1.619.000 spettatori (12.9%) nella prima parte e 2.028.000 (14%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful piace a 2.648.000 telespettatori con il 15.1% di share, Amici di Maria De Filippi ha convinto 3.205.000 spettatori con il 21.9% di share (presentazione 2.596.000 – 15.2%) e Verissimo 2.590.000 spettatori con il 20.9% di share nella prima parte e 2.625.000 (19.5%) nei Giri di Valzer. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 468.000 spettatori con il 2.8%, Candice Renoir 435.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 454.0000 (3.6%) nel secondo. Su Italia1 Arrow ha raccolto 419.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 325.000 (2.4%) nel secondo; The Flash 254.000 (2.1%) nel primo episodio e 302.000 (2.4%) nel secondo. Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.272.000 spettatori (9.7%), Presa Diretta a 737.000 spettatori (5.9%) e Per un Pugno di Libri a 653.000 (4.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 851.000 spettatori con il 5.4% mentre La Chiave del Sospetto da 531.000 (3.9%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha ottenuto 273.000 spettatori con il 2%.

Ascolti TV sabato 15 febbraio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Milleeunlibro – Scrittori in TV è stato seguito da 393.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Canale 5 Speciale Tg5 ha totalizzato una media di 1.200.000 spettatori pari ad uno share del 20.3%. Su Rai2 Tg2 Dossier segna 498.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 Tg3 nel Mondo segna il 5.6% con 668.000 spettatori. Su Italia1 Planet 51 viene visto da una media di 430.000 ascoltatori con il 3.2% di share. Su Rete 4 I Fichissimi è stato scelto da 250.000 spettatori con il 2.6% di share.

