Ascolti Tv di ieri 14 novembre 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 14 novembre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 14 novembre 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

Ascolti Tv 14 novembre 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 14 novembre 2021, su Rai1 Cuori ha conquistato 3.893.000 spettatori pari al 17.9% di share (primo episodio: 4.085.000 – 16.8%, secondo episodio: 3.706.000 – 19.2%). Su Canale 5 la terza puntata di All Together Now 4 ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.584.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 il match degli ATP Finals 2021 Berettini-Zverev ha raccolto 1.116.000 spettatori con il 4.6% (pre e post gara: 609.000 – 2.9%). Su Italia1 il film Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha intrattenuto 811.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (2.190.000 – 9.4%), dalle 20.39 alle 22.07 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 3.611.000 spettatori (14.5%) mentre – dalle 22.11 alle 23.40 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.028.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 767.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 421.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 la differita del Gran Premio di Formula1 del Brasile è stata seguita da 1.162.000 spettatori con il 5.1% di share. Sul Nove Anna and the King segna 254.000 spettatori (1.3%). Sul 20 l’incontro di qualificazione ai Mondiali Spagna-Svezia ha convinto .000 spettatori con il %. Su Rai4 Wake Up – Sveglio ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.571.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 3.269.000 spettatori con il 13.2%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.289.000 spettatori (5.3%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.089.000 spettatori (4.5%), nella prima parte, e 983.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su La7 In Onda segna 900.000 spettatori e il 3.7%. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 471.000 spettatori con il 2%.