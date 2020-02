Ascolti TV 16 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: Come una madre duella col Live di Barbara D’Urso, sbuca Fazio e Sanremo trascina ancora il day time

Una domenica bestiale, diceva ‘qualcuno’ in un un suo celebre pezzo: non si sa se tutti la vedranno così, e in quale ottica (positiva o meno) nel campo degli ascolti tv. Il fatto è che, in questa metà di Febbraio, dopo il boom di Sanremo, tutti i programmi e i canali sono tornati alla programmazione da palinsesto ordinario e di conseguenza a darsi battaglia in modo molto più armonico e diretto.

Chi avrà vinto domenica sera? Chi avrà fatto meglio nei classici contenitori pomeridiani? Insomma, come saranno andati gli ascolti tv del giorno 16 febbraio 2020.

Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 16 febbraio 2020. Come spesso accade nelle prime ore del mattino, i dati arrivano alla spicciolata.

Questi sono i resoconti in termini di prima serata.

Su Rai1 Come una Madre ha fatto 5.052.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha ottenuto 2.962.000 spettatori (11.1%) nella presentazione, in onda dalle 21.15 alle 21.56, e 2.368.000 spettatori pari al 14.9% di share nel programma vero e proprio. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha realizzato 2.113.000 spettatori (8.3%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo fa il 9.4% con 1.710.000 spettatori.

Su Italia 1 Il Mistero dei Templari – National Treasure ha fatto 1.374.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha fatto 1.159.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Sully fa 764.000 spettatori con il 3.1% di share.

Su La7 Non è l’Arena ha ottenuto il 4.4% con 1.156.000 spettatori nella Prima Pagina e il 5.5% con 964.000 spettatori nel programma vero e proprio. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel di 356.000 spettatori (1.6%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria fa l’1.2% con 322.000 spettatori.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno fa il 21.1% con 5.576.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint ottiene di 3.308.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Italia1 CSI Miami ha fatto 1.233.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4 Stasera Italia fa 1.167.000 spettatori nella prima parte (4.5%) e a 967.000 (3.6%) nella seconda. Su Rai3 Grande Amore ha fatto 910.000 spettatori pari al 3.5% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria .000 (%).

Ascolti TV domenica 16 febbraio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 7 ha realizzato 3.581.000 spettatori (18.7%) e L’Eredità 5.029.000 spettatori (22.8%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! fa 2.710.000 spettatori con il 14.7% di share e Avanti un Altro! 3.720.000 (17.2%).

Su Rai2 Novantesimo Minuto è sui 1.324.000 spettatori, pari al 6.4% di share e Che Tempo che Farà fa 1.207.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Blob fa il 4.7% con 1.126.000 spettatori. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha fatto 698.000 spettatori (3.5%) e CSI Miami 760.000 (3.3%). Su Rete4 Tempesta d’Amore ottiene 916.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa? ha realizzato 218.000 spettatori (share dell’1.2%).

aggiornamento ore 11,30

Ascolti TV domenica 16 febbraio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha fatto 409.000 spettatori con il 19.9% di share nella presentazione, 850.000 (22%) nella prima parte e 1.854000 (14.4%) nella seconda; Paesi che vai fa il 17.6% con 1.464.000 spettatori. A Sua Immagine ha ottenuto 1.416.000 spettatori pari ad uno share del 14.9% e la Santa Messa 1.603.000 spettatori (17.4%).

Su Canale5 il Tg5 Mattina fa 1.017.000 telespettatori con il 16.1% di share mentre Contro Hitler a qualunque costo! fail 5.5% con 461.000 spettatori. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha fatto 430.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Hart of Dixie realizza 196.000 spettatori con uno share del 2.4% nel primo episodio e uno di 226.000 spettatori (2.6%) nel secondo.

Su Rai 3 Domenica Geo fa 394.000 spettatori con il 5% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha ottenuto 689.000 spettatori (8.2%). Su La7 Omnibus conquista 92.000 spettatori con il 3.1% di share nelle News e 264.000 spettatori (3.6%) nel Dibattito.

Ascolti TV domenica 16 febbraio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus fa 2.042.000 spettatori (18.2%) e Linea Verde ha fatto 3.168.000 spettatori (21%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde fa 868.000 spettatori (8.9%) e Melaverde ha realizzato 2.063.000 spettatori con il 16.1% di share.

Su Rai2 Settimana Ventura fa 526.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Italia1 Hart of Dixie fa il 2.9% con 301.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha ottenuto 1.119.000 spettatori con il 6.5%.

Su Rai3 Il Posto Giusto ottiene 317.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Rete4 Colombo 368.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario 169.000 spettatori con l’1.3% di share.

aggiornamento 11,45

Ascolti TV domenica 16 febbraio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In fa il 22.6% con 3.818.000 spettatori nella prima parte e il 20.2% con 3.143.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è sui 2.320.000 spettatori (14.2%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha ottenuto 2.358.000 spettatori con il 13.3%. Beautiful 1.948.000 spettatori (11.3%), Una Vita 1.716.000 (10.5%) e Il Segreto 1.795.000 (11.9%).

Domenica Live fa 2.388.000 spettatori con il 14.8% di share (Ultima Sorpresa 2.066.000 – 11.9%). Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha fatto 1.059.000 spettatori (6.3%) e Quelli che il Calcio… 1.248.000 (8.1%); A Tutta Rete fa il 5.7% con 872.000 spettatori e Novantesimo Minuto – La Tribuna il 6.6% con 1.147.000 spettatori.

Su Italia1 Lethal Weapon ottiene il 3% con 498.000 spettatori nel primo episodio, il 3% con 472.000 nel secondo e il 2.9% con 443.000 spettatori nel terzo. Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di 977.000 spettatori pari al 6% di share, Kilimangiaro – Il Grande Vaggio è sui 940.000 spettatori (6.2%) e Kilimangiaro da 1.567.000 spettatori (9.7%). Su Rete 4 Donnavventura ha fatto 485.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 La7 Racconta – Coronavirus 160.000 spettatori (share dell’1%).

Ascolti TV domenica 16 febbraio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha fatto 715.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Canale 5 Tg5 Notte ha realizzato 604.000 spettatori con il 15.7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva fa 893.000 spettatori (9%) e L’Altra DS da 244.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Enjoy – Ridere fa del bene ottiene 414.000 ascoltatori con il 5.3% di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo 643.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 Pressing Serie A 526.000 spettatori (4.8%).

Aggiornamento ore 12,11