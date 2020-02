Ascolti TV 17 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: L’Amica Geniale contro il GF VIP,

Un roboante lunedì quello relativo ai programmi televisivi e quindi anche ai connessi, e fondamentali ascolti tv. Tutti i canali sono tornati alla piena e viva ‘lotta’ per la programmazione da palinsesto e dopo gli esiti di una pirotecnica domenica, anche l’inizio della settimana centrale di Febbraio ha animato i pathos e le aspettative di audience.

Pertanto: chi avrà vinto lunedì sera? Chi avrà fatto meglio nelle altre fasce? Come saranno andati gli ascolti tv del giorno 17 febbraio 2020.

Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 17 febbraio 2020. Come spesso accade nelle prime ore del mattino, i dati arrivano con qualche minuto di ritardo.

Questi sono i resoconti in termini di prima serata.

Nella serata di ieri, lunedì 17 febbraio 2020, su Rai1 la seconda puntata de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha ottiene 6.561.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale 5 – dalle 214.7 all’1.21 – la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip 4 ha fatto 3.319.000 spettatori pari al 19.5% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 7 minuti: 1.516.000 – 29.2%). Su Rai2 la serie in prima visione 9-1-1 ha fatto 1.188.000 spettatori pari al 5% di share.

Su Italia 1 Fast and Furious 5 registra 1.335.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Presa Diretta ha realizzato 1.076.000 spettatori pari al 4.2% (presentazione di 9 minuti: 979.000 – 3.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica fa 829.000 spettatori con il 4.3% di share.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha ottenuto 583.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 Rocky Balboa ha fatto 287.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Little Big Italy ha conquistato 393.000 spettatori con uno share dell’1.5%, nel primo episodio inedito, e 164.000 spettatori con uno share dell’1% nel secondo episodio. Su Rai Premium La Dottoressa dell’Isola fa .000 spettatori con il %

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 I Soliti Ignoti fa 5.699.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene 4.743.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 TG2 Post ha fatto 870.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 CSI Miami ha ottenuto 1.160.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Nuovi Eroi fa 1.482.000 spettatori con il 5.8% mentre la soap Un Posto al Sole ha conquistato 1.865.000 spettatori pari al 6.9%.

Su Rete4 Stasera Italia ha realizzato 1.593.000 individui all’ascolto (6.1%), nella prima parte, e 1.459.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha fatto 1.745.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age ha ottenuto 635.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha conquistato 291.000 spettatori con l’1.1%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV lunedì 17 febbraio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha fatto 3.900.000 spettatori (22.3%) mentre L’Eredità ha ottenuto 5.709.000 spettatori (27%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha conquistato 2.891.000 spettatori (17.3%) mentre Avanti un Altro ha realizzato 4.478.000 spettatori (21.8%).

Su Rai2 Blue Bloods ha ottenuto 842.000 spettatori (4.3%), NCIS fa 1.236.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha fatto 410.000 spettatori (2.2%). Ieneyeh ha totalizzato 410.000 spettatori (1.8%). Su Rai3 Blob ottiene 1.003.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha conquistato 640.000 individui all’ascolto (3.9%), nella prima parte, e 922.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Body of Proof fa 179.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 223.000 spettatori (share dell’1.1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia 526.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Sono le Venti 189.000 spettatori con lo 0.8%

aggiornamento ore 11,30

Ascolti TV lunedì 17 febbraio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina fa 932.000 telespettatori con il 17.3%. La prima parte di Storie Italiane ha fatto 1.087.000 spettatori (19.5%). Su Canale5 Mattino Cinque ha realizzato 902.000 spettatori (15.7%), nella prima parte, e 818.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha ottenuto 151.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia 1 The Mentalist fa 178.000 spettatori pari al 3% di share. Su Rai3 Agorà fa 517.000 spettatori pari all’8.9% di share. A seguire Mi Manda Rai3 ottene 394.000 spettatori con il 7%. Su Rete 4 Carabinieri conquista 113.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus 239.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Coffee Break 262.000 spettatori pari al 4.7%.

Ascolti TV lunedì 17 febbraio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha fatto 1.068.000 spettatori (16.1%). La Prova del Cuoco ha ottenuto 1.452.000 spettatori con il 12.4% di share. Su Canale 5 Forum fa 1.602.000 telespettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri ottiene 429.000 spettatori con il 6%, nella prima parte, e 1.014.000 spettatori con il 9.2% nella seconda parte.

Su Italia 1 The Mentalist fa 352.000 spettatori con il 4.3%. Grande Fratello Vip ha fatto 908.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Tutta Salute ha realizzato 388.000 spettatori con il 5.8%. TG3 Speciale ha conquistato 779.000 spettatori (7.3%). Quante Storie ha chiamato 748.000 spettatori (5.3%). Passato e Presente fa 697.000 spettatori con il 4.5%.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha fatto 141.000 spettatori con il 2%, nella prima parte, e 252.000 spettatori (2.1%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo 691.000 (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 452.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 657.000 spettatori con il 5.4%

aggiornamento 11,45

Ascolti TV luned’ 17 febbraio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto 1.866.000 spettatori pari al 13.2% della platea. Il Paradiso delle Signore ha fatto 1.827.000 spettatori con il 15.7%. La Vita Diretta ha ottenuto 1.866.000 spettatori con il 14.4% (presentazione: 1.531.000 – 13.6%).

Su Canale5 Beautiful ha realizzato 2.675.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita 2.596.000 spettatori con il 17.3% di share. A seguire Uomini e Donne ha conquistato2.967.000 spettatori con il 22.5% (finale: 2.434.000 – 20.9%). Grande Fratello Vip ha concluso con 2.277.000 spettatori con il 20.4%.

Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha fatto 2.289.000 spettatori con il 20.6%. Il Segreto 2.297.000 spettatori pari al 20.4% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto 2.086.000 spettatori (17.2%), nella prima parte, 2.428.000 spettatori (17.5%), nella seconda parte, e 2.356.000 spettatori (15.2%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 Detto Fatto ha ottenuto 724.000 spettatori con il 5.5%. Castle fa 431.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Sport Mediaset .000 spettatori con il %. L’appuntamento con I Simpson ha realizzato 906.000 spettatori (5.9%), nel primo episodio, 971.000 spettatori (6.6%), nel secondo episodio, e 891.000 spettatori (6.4%), nel terzo episodio.

La serie The Big Bang Theory fa 574.000 spettatori (4.6%). Le Riserve ha tenuto a sè 343.000 spettatori con il 2.9%. Grande Fratello Vip ha fatto 288.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai3 il TGR fa 2.519.000 spettatori con il 16.3%. Last Cop – L’Ultimo Sbirro ha fatto 503.000 spettatori (4.1%). Aspettando Geo… fa 840.000 spettatori con il 7.5%. Geo 1.727.000 spettatori con il 12.6%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum fa 1.001.000 spettatori con il 7%. Su La7 Tagadà ha fatto 503.000 spettatori (share del 4%) mentre Tagadoc ha conquistato 208.000 spettatori con l’1.7%. Su TV8 Vite da Copertina ha tenuto a sè 132.000 spettatori con l’1%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi ha conquistato 334.000 spettatori pari al 2.2%.

Ascolti TV lunedì 17 febbraio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Frontiere fa 1.357.000 spettatori con il 13.2% di share. A seguire S’è Fatta Notte ottuene 500.000 spettatori con il 7.5%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha realizzato 960.000 spettatori pari ad uno share del 20.9%. Su Rai2 Povera Patria fa 207.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai 3 Commissari – Sulle Tracce del Male ottiene 646.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Tiki Taka fa 477.000 spettatori con il 7.2% (Tiki Short dalle 0.04 alle 0.14: 685.000 – 6.1%). Su Rete 4 Pensa in Grande realizza 193.000 spettatori con il 3.2% di share.

Aggiornamento ore 12,11