Ascolti TV 17 Gennaio 2020, dati auditel e share ieri: Il Cantante Mascherato vola 19.52% (4 mln) e batte il Grande Fratello Vip (17.67% -3 mln)

Una serata televisiva nella quale tutti si chiedevano chi avrebbe vinto gli ascolti, quella di ieri: quella il Grande Fratello Vip e andato a scontrarsi con il Cantante Mascherato. Se il nuovo programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci aveva già fatto grandi cose nella prima puntata, il GF Vip, di contro, nella puntata precedente si era ripreso.

Ma come è andato ieri il loro duello diretto? Quali sono stati gli esiti della gara degli ascolti del 17 gennaio 2019? Come sono andati gli ascolti in tutte le tv nazionali?

Ecco l’intera analisi sullo share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, venerdì 17 gennaio 2020.

Partiamo subito dalla prima serata.

Su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.08 – la seconda puntata de Il Cantante Mascherato ha ottenuto 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share (presentazione di 2 minuti: 4.267.000 – 16.77%; Remix di 3 minuti alle 0.13 dopo il TG1: 1.546.000 – 13.3%).

Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.08 – Grande Fratello Vip 4 ha conquistato 3.009.000 spettatori pari al 17.67% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.12 alle 1.26: 1.590.000 – 27.28%). Pertanto ha perso il duello.

Su Rai2 in prima visione l’undicesima stagione di NCIS Los Angeles ha fatto 1.160.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Io Sono Vendetta ha ottenuto 1.671.000 spettatori (7%). Su Rai3 Aspirante Vedovo invece 1.169.000 spettatori pari ad uno share del 4.82%.

Su Rete4 Quarto Grado arriva a 1.245.000 spettatori con il 6.78% di share. Su La7 Propaganda Live ha fatto 1.008.000 spettatori con uno share del 5.45%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 548.000 spettatori con il 2.21%.

Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza fa 546.000 spettatori con il 2.25%. Su Iris Mr. Crocodile Dundee II 576.000 spettatori e il 2.49%. Su Real Time la finale di Bake Off Italia – All Stars Battle invece 556.000 spettatori pari al 2.26%.

Ascolti TV venerdì 17 gennaio 2020: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 I Soliti Ignoti fa 5.368.000 spettatori con il 21.31%. Su Canale 5 Striscia la Notizia conquista di 4.847.000 spettatori con uno share del 19.21%.

Su Rai2 TG2 Post ha fatto 833.000 spettatori con il 3.29%. Su Italia1 CSI Miami ha ottenuto 1.092.000 spettatori con il 4.43%. Su Rai3 Nuovi Eroi fa 1.284.000 spettatori con il 5.5% mentre la soap Un Posto al Sole ha conquistato 1.722.000 spettatori pari al 6.86%.

Su Rete4 Stasera Italia ha fatto invece 1.363.000 individui all’ascolto (5.59%), nella prima parte, e 1.131.000 spettatori (4.47%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo a sua volta fa 1.609.000 spettatori (6.42%). Su Tv8 Guess My Age 772.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 364.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV venerdì 17 gennaio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha raggiunto 3.713.000 spettatori (21.68%) mentre L’Eredità 5.379.000 spettatori (26.08%). Su Canale 5 Avanti il Primo si porta a 3.001.000 spettatori (17.82%) mentre Avanti un Altro a 4.216.000 spettatori (20.76%).

Su Rai2 Blue Bloods fa 633.000 spettatori e il 3.36%. NCIS ha raccolto 1.048.000 spettatori (4.67%). Su Italia1 Studio Aperto Mag 589.000 spettatori (3.23%). Ieneyeh 564.000 spettatori (2.61%).

Su Rai3 Blob fa 994.000 spettatori con il 4.33%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha fatto 607.000 individui all’ascolto (3.72%), nella prima parte, e 961.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Perception ha ottenuto 169.000 spettatori (share dell’1.1%), nella prima parte, e 229.000 spettatori (share dell’1.16%), nella seconda parte. Su Tv8 Cuochi di Italia invece 578.000 spettatori con il 2.6%

Aggiornamento ore 11,30

Ascolti TV venerdì 17 gennaio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina fa 934.000 telespettatori con il 17.74%. La prima parte di Storie Italiane 957.000 spettatori (17.87%). Su Canale5 Mattino Cinque ha fatto 783.000 spettatori (13.54%), nella prima parte, e 813.000 spettatori (15.11%) nella seconda parte.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha ottenuto 139.000 spettatori con il 2.41%. Su Italia1 Rossana fa 66.000 spettatori (1.24%). The Mentalist incassa 179.000 spettatori con il 3.24%. Su Rai3 Agorà raggiunge 428.000 spettatori pari al 7.41% di share.

A seguire Mi Manda Rai3 fa 391.000 spettatori con il 7.31%. Su Rete4 The Closer 114.000 spettatori pari al 2.1% di share. Su La7 Omnibus invece 285.000 spettatori con il 5.15%, Coffee Break 264.000 spettatori pari al 4.89%.

Ascolti TV venerdì 17 gennaio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha fatto 942.000 spettatori (15.13%). La Prova del Cuoco 1.400.000 spettatori con il 12.66% di share. Su Canale 5 Forum invece va 1.525.000 telespettatori con il 18.31%.

Su Rai2 I Fatti Vostri fa 348.000 spettatori con il 5.19%, nella prima parte, e 892.000 spettatori con l’8.56% nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist ottiene 294.000 spettatori con il 3.83%. Grande Fratello Vip 940.000 spettatori con il 7.09%.

Su Rai3 Tutta Salute ha fatto 455.000 spettatori con il 7.14%. Il TG3 delle 12 ha incassato 893.000 spettatori (9.96%). Quante Storie ha conquistato 734.000 spettatori (5.76%).

Su Rete4 Ricette all’Italiana fa 87.000 spettatori con l’1.31%, nella prima parte, e 206.000 spettatori (1.79%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo invece 670.000 (4.61%). Su La7 L’Aria che Tira 371.000 spettatori con share del 5.89% nella prima parte, e 536.000 spettatori con il 4.69% nella seconda parte.

aggiornamento ore 11,45

Ascolti TV venerdì 17 gennaio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto 1.687.000 spettatori pari all’11.92% della platea. Il Paradiso delle Signore ha ottenuto 1.804.000 spettatori con il 15.59%. La Vita Diretta ha conquistato 1.812.000 spettatori con il 13.55% (presentazione: 1.463.000 – 12.4%).

Su Canale5 Beautiful ha fatto 2.579.000 spettatori con il 17.02%. Una Vita ha preso 2.698.000 spettatori con il 18.01% di share. Uomini e Donne ha intrattenuto 2.546.000 spettatori con il 19.19% (finale: 2.166.000 – 18.63%).

Grande Fratello Vip fa 2.111.000 spettatori e il 18.92%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale invece 2.332.000 spettatori con il 20.55%. Il Segreto ha fatto 2.300.000 spettatori pari al 19.61% di share. Pomeriggio Cinque a 2.006.000 spettatori (16.09%), nella prima parte, 2.491.000 spettatori (17.33%), nella seconda parte, e 2.328.000 spettatori (14.95%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 Detto Fatto ha fatto 719.000 spettatori con il 5.41%. Squadra Speciale Cobra 11 506.000 spettatori con il 4.34%, nel primo episodio, e 612.000 spettatori con il 4.87%, nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset fa1.249.000 spettatori e l’8.24%, I Simpson 966.000 spettatori (6.43%), nel primo episodio, 968.000 spettatori (6.54%), nel secondo episodio, e 809.000 spettatori (5.91%), nel terzo episodio.

La serie The Big Bang Theory invece fa 617.000 spettatori (4.94%). Johnny English – La Rinascita 438.000 spettatori con il 3.69%. Grande Fratello Vip fa 319.000 spettatori con il 2.29%.

Su Rai3 TGR ottiene 2.292.000 spettatori con il 15.22%. Last Cop – L’Ultimo Sbirro 513.000 spettatori (4.24%). Aspettando Geo… fa 848.000 spettatori con il 7.45%. Geo ha fatto 1.618.000 spettatori con l’11.96%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum invece incassa 1.021.000 spettatori con il 7.15%. Su La7 Tagadà ha fatto 477.000 spettatori (share del 3.76%). Tagadoc fa 200.000 spettatori e l’1.61%. Su TV8 Vite da Copertina 210.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti TV venerdì 17 gennaio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 TV7 ottiene 782.000 spettatori con il 9.39% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live 829.000 spettatori pari ad uno share del 16.89%. Su Rai2 The Resident fa 596.000 spettatori con il 3.3%.

Su Rai 3 La Grande Storia va a 525.000 spettatori con il 2.96%. Su Italia1 D-Tox 606.000 spettatori (4.6%). Su Rete 4 Donnaventura 275.000 spettatori con il 4.97% di share.

Sul Nove La Confessione arriva a 332.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 238.000 spettatori (1.5%), nel secondo episodio.

Aggiornamento ore 12,00