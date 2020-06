Ascolti TV 17 Giugno 2020, dati auditel e share ieri: finale Coppa Italia Napoli – Juventus, e non solo, ecco chi ha vinto

Del tutto condizionati, c’è da immaginarsi, dalla finale di coppa Italia Napoli – Juventus, gli ascolti tv per la ‘giornata’ del 16 Giugno 2020 dal punto di vista dello share televisivo prevedono scintille.

Su Rai1 in onda la Coppa Italia – Finale mentre su Rai2 ecco Il gioco del tradimento. Quanto a Rai3, l’appuntamento con Chi l’ha visto?. Su Canale5 invece in prima serata c’era Paradiso amaro mentre su Italia1 il film Pensavo fosse amore invece era un calesse. Su Rete4 l’appuntamento è con Fuori dal coro.

Ascolti Tv mercoledì 17 giugno 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus ha conquistato 10.202.000 spettatori pari al 39.6% di share. Su Canale 5 Paradiso Amaro ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Il Gioco del Tradimento ha interessato 1.083.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Una Ragazza e il suo Sogno ha catturato l’attenzione di 1.202.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.801.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%. Su Rete4 Pensavo fosse amore… invece era un calesse totalizza un a.m. di 563.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 491.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su TV8 Hitch – Lui sì che capisce le donne ha segnato l’1.6% con 380.000 spettatori mentre sul Nove Sapore di Mare ha catturato l’attenzione di 426.000 spettatori (1.7%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.073.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.3% con 866.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.005.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane ha appassionato 738.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.164.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.020.000 (3.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.598.000 spettatori (6.5%). Su TV8 la replica di Guess my Age piace a 508.000 spettatori con il 2% di share e sul Nove quella di Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 302.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti TV mercoledì 17 giugno 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.387.000 spettatori (18.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.828.000 spettatori (22.8%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! segna 1.462.000 spettatori con il 12.4% di share e quella di Avanti un Altro! 2.734.000 con il 17.1% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 809.000 spettatori (5.4%) e Bull 952.000 (4.8%). Su Italia1 Dr. House segna il 2.5% con 404.000 spettatori con il primo episodio e il 3.4% con 715.000 episodi con il secondo. Su Rai3 Blob segna 814.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.3% con 855.000 spettatori nella prima parte e il % con .000 spettatori nella seconda. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha appassionato 117.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 289.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Sono le Venti piace a 202.000 spettatori (1%).

Ascolti TV mercoledì 17 giugno 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il % di share e la puntata di Italia Sì! Giorno per Giorno è stata seguita da .000 spettatori con il % di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Rai 2 Diario di Casa sigla il % con .000 spettatori. Su Italia 1 Person of Interest piace a .000 spettatori (%) nel primo episodio e a .000 (%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share; Mi Manda RaiTre si porta al % con .000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra .000 spettatori con share del %. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % nelle News e .000 (%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %.

Ascolti tv mercoledì 17 giugno 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco sigla il % con .000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri segna .000 spettatori con il % nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Italia 1 Person of Interest piace a .000 spettatori con il % di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da .000 spettatori (%), Quante Storie si porta al % con .000 spettatori e Passato e Presente al % con .000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato .000 spettatori con il % di share nella prima parte e .000 (%) nella seconda e Un Detective in Corsia fa compagnia a .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’ e .000 spettatori (%) nel segmento ‘Ore 13′.

Ascolti TV mercoledì 17 giugno 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Io e Te intrattiene .000 spettatori (%) e Il Paradiso delle Signore piace a .000 spettatori (%). La Vita in Diretta informa .000 spettatori con il % (presentazione .000 – %). Su Canale5 Beautiful appassiona .000 spettatori (%), Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share mentre Uomini e Donne si porta al % con .000 spettatori (finale .000 – %); Il Segreto sigla il % con .000 spettatori. Rosamunde Pilcher: La Promessa si porta al % con .000 spettatori. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto .000 spettatori (%), L’Italia che Fa .000 (%). Su Italia1 I Simpson intrattengono .000 spettatori (%) nel primo episodio, .000 (%) nel secondo e .000 (%) nel terzo. Paddington diverte .000 spettatori (%). Su Rai3 #Maestri ha fatto compagnia a .000 spettatori (%) e Geo a .000 spettatori con il % di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha ottenuto .000 spettatori con il % mentre Tagadoc .000 (%). Su TV8 Vite da Copertina piace a .000 spettatori (%).

Ascolti Tv mercoledì 17 giugno: seconda serata

Su Rai1 Cose Nostre convince .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 Campi di Battaglia ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Patriae segna .000 spettatori con il %. Su Rai 3 Lessico Civile segna il % con .000 spettatori. Su Italia1 Giù in 60 secondi viene visto da una media di .000 ascoltatori con l’% di share. Su Rete4 Mister Hula Hoop ha segnato il % con .000 spettatori.

