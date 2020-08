Ascolti TV 18 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri, martedì 18 agosto 2020: come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 18 agosto per i principali canali televisivi italiani?

Ascolti Tv martedì 18 Agosto 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, martedì 18 agosto 2020, su Rai1 in prima visione Perduta nel Vermont ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la replica de Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 gli ultimi episodi della sesta stagione di Chicago PD hanno intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Speciale Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 L’amore è eterno finché dura totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Cavalcarono Insieme ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 La Perla del Paradiso segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove The Call ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai Premium Allmen e il diamante rosa registra .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Techetechetè ottiene.000 spettatori con il %. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 CSI ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rai3 Vox Populi raccoglie .000 spettatori con il %. Un Posto al Sole raccoglie .000 spettatori con il %. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato.000 individui all’ascolto (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti ha divertito .000 spettatori con il %. Sul Nove la replica di Little Big Italy ha raccolto .000 spettatori con %.

Ascolti tv martedì 18 agosto 2020: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori (%) mentre Reazione a Catena ha raccolto .000 spettatori (%). Su Canale 5 la replica di The Wall – Protagonisti ha raccolto .000 spettatori (%) mentre The Wall ha interessato .000 spettatori (%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto .000 spettatori (%), Bull segna .000 spettatori (%). Su Italia1 Dr House ha ottenuto .000 spettatori (%), nel primo episodio, e .000 spettatori (%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto .000 spettatori con il %. Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato.000 individui all’ascolto (%). Su La7 Little Murders ha appassionato .000 spettatori (share del %). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie .000 spettatori con il %.

Ascolti Tv martedì 18 agosto 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a .000 telespettatori con il %. C’è Tempo Per… ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Canale5 Planet ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Motive ottiene un ascolto di .000 spettatori pari all% di share, nel primo episodio, e . 000 spettatori pari al %, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Estate convince .000 spettatori pari all’% di share. A seguire Mi Manda Rai3 Estate segna .000 spettatori con il %. Su Rete 4 I Cesaroni registra una media di .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il %. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti tv martedì 18 agosto 2020: daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Don Matteo ha raccolto .000 spettatori con il % di share, nel primo episodio, e .000 spettatori con il % di share, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Motive raccoglie .000 spettatori con il %. Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute A Gentile Richiesta ha interessato .000 spettatori con il %. Il TG3 delle 12 ha ottenuto .000 spettatori (%). Quante Storie ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte in onda dopo il tg. Un Detective in Corsia ha ottenuto. 000 (%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV martedì 18 agosto 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Io e Te ha convinto .000 spettatori pari al % della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto .000 spettatori con il %. La Vita Diretta ha raccolto .000 spettatori con il % (presentazione: .000 – %). Su Canale5 Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto .000 spettatori con il %. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Il film ha fatto compagnia a.000 spettatori (%). Su Rai2 Gli Omicidi del Lago ha raccolto .000 spettatori con il %. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene .000 spettatori con il %. . Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, e .000 spettatori (%), nel secondo episodio. La serie animata I Griffin ha ottenuto .000 spettatori con il %. La sitcom in prima tv free Brooklyn Nine-Nine segna .000 spettatori (%). Modern Family ha appassionato .000 spettatori con il % Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. Il Commissario Rex ha appassionato .000 spettatori pari al %. Geo Magazine ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Perception ha interessato .000 spettatori (share del %). Su TV8 ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti Tv martedì 18 agosto 2020: seconda serata

Su Rai1 Un’Estate a Salamanca è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 The Blacklist segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 Law & Order Unità Speciale è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.

