Ascolti TV 18 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: Tra Al Posto suo e Pechino Express spunta La Pupa e il Secchione, ok Champions

E’ stato un martedì piuttosto movimentato quanto a programmi televisivi, specialmente quelli in prima serata. Di conseguenza, c’era grande attesa in riferimento ai fondamentali ascolti tv. Tutti i canali in ‘lotta’ da palinsesto hanno messo in mostra tutto il proprio possibile potenziale.

La Rai ha schierato artiglierie pesanti, come Pechino Express e la serie Al posto suo, ma non di meno ha fatto mediaset con la finale de La Pupa e il Secchione e la champions league su canale 5.

Dunque? Chi avrà fatto meglio nel prime time? E nelle altre fasce? Come saranno andati gli ascolti tv del giorno 18 febbraio 2020.

Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 18 febbraio 2020. Come spesso accade nelle prime ore del mattino, i dati arrivano con qualche minuto di ritardo.

Questi sono i resoconti in termini di prima serata.

Su Rai1 il film tv Al Posto Suo, del ciclo Purché Finisca Bene, ha conquistato 3.746.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Atletico Madrid-Liverpool ha raccolto davanti al video 3.787.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente ha interessato 2.192.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.642.000 spettatori (8.8%).

Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 953.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.076.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.265.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su TV8 The Amazing Spider-Man ha segnato il 2.4% con 511.000 spettatori mentre sul Nove Ma tu di che segno 6? ha catturato l’attenzione di 313.000 spettatori (1.3%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.897.000 spettatori con il 22.1%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.346.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.5% con 1.226.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.364.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.212.000 spettatori pari al 4.9% e Un Posto al Sole 1.767.000 (6.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.408.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.149.000 (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.732.000 spettatori (6.5%). Su TV8 Guess my Age piace a 723.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 463.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti TV martedì 18 febbraio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.749.000 spettatori (22.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.472.000 spettatori (26.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.837.000 spettatori con il 17.6% di share e Avanti un Altro! 4.303.000 con il 21.6% di share.

Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 758.000 spettatori (4.1%) e NCIS 1.167.000 (5.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 2.6% con 458.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 516.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Blob segna 1.132.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amoresigla il 4.4% con 696.000 spettatori nella prima parte e il 3.9% con 895.000 spettatori nella seconda. Su La7 Body of Proof ha appassionato 224.000 spettatori (share del’1.2%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 505.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Sono le Venti piace a 202.000 spettatori (0.9%).

Ascolti TV martedì 18 febbraio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 978.000 telespettatori con il 18.4% di share;Storie Italiane ottiene 1.074.000 spettatori con il 19.8% di share nella prima parte e 1.107.000 (17.3%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 837.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e 882.000 (16.3%) nella seconda.

Su Rai 2 Streghe sigla il 2.2% con 132.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 298.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Agorà convince 503.000 spettatori pari all’8.8% di share; Mi Manda RaiTre si porta all’8% con 434.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 105.000 spettatori con share dell’1.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 155.000 spettatori con il 3.5% nelle News e 253.000 (4.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 256.000 spettatori pari al 4.7%.

Ascolti TV martedì 18 febbraio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.526.000 spettatori con il 13.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.552.000 telespettatori con il 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 380.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 953.000 (8.8%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 397.000 spettatori con il 5% di share, il GF Vip piace a 844.000 spettatori (6.2%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.090.000 spettatori con il 7.2%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 402.000 spettatori (6.1%), Quante Storie si porta al 6.3% con 819.000 spettatori e Passato e Presente al 4.6% con 697.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 135.000 spettatori con il 2% di share nella prima parte e 219.000 (1.8%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 740.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 445.000 spettatori con share del 6.8% nella prima parte, e 636.000 spettatori con il 5.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV martedì 18 febbraio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.870.000 spettatori (13.5% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.766.000 spettatori (15.9%). La Vita in Diretta informa 1.807.000 spettatori con il 14.4% (presentazione 1.364.000 – 12.6%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.643.000 spettatori (17.4%), Una Vita ha convinto 2.522.000 spettatori con il 17.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24% con 3.062.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 22.6% con 2.526.000 spettatori). Il GF Vip è seguito da 2.111.000 spettatori (19.5%) e Amici di Maria De Filippi da 2.269.000 spettatori (21,1%). Il Segreto sigla il 21% con 2.264.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.4% con 1.887.000 spettatori nella prima parte, al 17.5% con 2.373.000 spettatori nella seconda e al 13.3% con 2.010.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 657.000 spettatori (5.1%), Castle 419.000 (3.9%) e Squadra Speciale Cobra 11 391.000 (3.4%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 917.000 spettatori (6.2%) nel primo episodio, 918.000 (6.3%) nel secondo e 761.000 (5.7%) nel terzo. Big Bang Theorydiverte 541.000 spettatori (4.4%) e il GF Vip 307.000 (2.4%). Su Rai3 Last Cop ha fatto compagnia a 455.000 spettatori (3.9%) e Geo a 1.667.000 spettatori con il 12.7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.178.000 spettatori con l’8.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 346.000 spettatori con il 2.8% mentre Tagadoc 158.000 (1.4%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 152.000 spettatori (1.2%)

Ascolti TV martedì 18 febbraio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 793.000 spettatori con l’8.5% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 449.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rai2 Il Divo segna 278.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.8% con 400.000 spettatori. Su Italia1 American Pie – Ancora Insieme viene visto da una media di 544.000 ascoltatori con l’11% di share. Su Rete4 American Beauty ha segnato il 3.4% con 173.000 spettatori.

