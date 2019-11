Ascolti TV 18 novembre 2019: Day Time, ecco chi i dati auditel dei programmi di tutto il giorno

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata del 18 novembre 2019.

L’attesa, come sempre crescente, non soltanto per quanto concerne la prima serata, è stata ricompensata dall’arrivo dei numeri ufficiali. Ecco come è andata.

Chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Cosa è successo nel Day Time del 18 novembre 2019? Siamo in attesa dei dati.

Ascolti TV 18 novembre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi di tutta la giornata

Si parte come sempre dall’Access.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha fatto 5.392.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.277.000 spettatori con il 12.7%. Su Italia1 CSI Miami ha ottenuto 1.396.000 spettatori (5.5%).

Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha incassato 1.240.000 spettatori con il 4.9%, nella prima parte, e 1.156.000 spettatori con il 4.4%, nella seconda parte.

Su Rai3 Un Giorno in Pretura 1.027.000 spettatori pari al 4% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria invece 488.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti TV 18 novembre 2019: Day Time. Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.381.000 spettatori (17.1%) mentre L’Eredità ha fatto 4.622.000 spettatori (20.8%).

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida fa 2.949.000 spettatori (15.1%) mentre Caduta Libera incassa 4.218.000 spettatori (19.2%).

Su Rai2 Il Collegio ha ottenuto 392.000 spettatori (1.9%). Che Tempo Che Farà fa 740.000 telespettatori (3.1%).

Su Italia1 CSI Miami invece ottiene 648.000 spettatori (2.8%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore 926.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Blob guadagna 931.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Il Giardino Segreto 1.311.000 spettatori (share del 6.6%).

Ascolti TV 18 novembre 2019: Day Time. Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha ottenuto 294.000 spettatori con il 14.3%, nella presentazione, 687.000 spettatori con il 19% nella prima parte, e 1.856.000 spettatori con il 24.4% nella seconda parte.

La prima parte di A Sua Immagine invece 1.523..000 spettatori pari ad uno share del 17%. TG1: Santa Messa Presieduta dal Papa 1.580.000 spettatori con il 16.3%.

Su Canale5 il TG5 delle 8 va sul 1.142.000 spettatori con il 18.8% e Planet invece 763.000 telespettatori con il 7.5% di share. Su Rai2 O Anche No ha fatto 111.000 spettatori (1.3%).

Su Italia1 Hart of Dixie ottiene 225.000 spettatori con il 2.4%, nel primo episodio, 307.000 spettatori con il 3%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Provincia Capitale 489.000 spettatori con il 5% di share. Su Rete 4 la Santa Messa 682.000 spettatori (7.2%). Su La7 Omnibus arriva a 244.000 spettatori con il 4.2% di share

Ascolti TV 18 novembre 2019: Day Time Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di A Sua Immagine va a 1.898.000 spettatori e il 16.7%. L’Angelus ha ottenuto 2.207.000 spettatori (17.3%). Linea Verde ha fatto 3.308.000 spettatori (20%).

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha conquistato 1.051.000 spettatori con il 9.4% e Melaverde 2.224.000 con il 15.7%. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha fatto 585.000 spettatori con il 5.2%. A seguire Ragazzi Contro fa 483.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Su Italia1 Hart of Dixie fa il 3% con 363.000 spettatori. Sport Mediaset ha incassato 1.141.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 il TG3 delle 12 843.000 spettatori e il 6.3%. Il Posto Giusto invece ottiene 377.000 spettatori con uno share del 2%.

Su Rete4 Colombo ha fatto 449.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Mica Pizza e Fichi è stato scelto da 128.000 spettatori con l’1.1% di share. L’Aria che Tira il Diario ha raccolto 171.000 spettatori e l’1.1%. Su Tv8 – dalle 11.38 alle 12.07 – la gara di Moto 3 ha raccolto 492.000 spettatori e il 4.2%. Sulla stessa rete – dalle 12.47 alle 13.16 – la gara di Moto 2 ha ottenuto 745.000 spettatori e il 4.4%.

Ascolti TV 18 novembre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha raggiunto 3.728.000 spettatori pari ad uno share del 20%, nella prima parte, e 3.250.000 spettatori pari ad uno share del 19.8%, nella seconda parte. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.578.000 spettatori pari al 14.5%.

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.788.000 spettatori con il 14.6%. Beautiful ha raccolto 2.120.000 spettatori (11.2%). A seguire Una Vita ha interessato 2.110.000 spettatori (12.1%). Il Segreto ha appassionato 2.182.000 spettatori con il 13.7%. Domenica Live ha appassionato 2.537.000 spettatori con il 14.5% (L’Ultima Sorpresa: 2.016.000 – 10.7%).

Su Rai2 Delitti in Paradiso ha convinto 569.000 spettatori (3.1%)., nel primo episodio, 715.000 spettatori (4.2%), nel secondo episodio Su Italia1 Training Day raccoglie 554.000 spettatori (2.9%), nel primo episodio, e 519.000 spettatori (3%), nel secondo episodio.Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato 1.096.000 spettatori con il 6.3%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 1.204.000 spettatori con il 7.5% mentre Kilimangiaro ha raccolto 1.819.000 spettatori e il 10.3%. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 527.000 spettatori con il 2.8%.

Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 190.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 la gara di Moto GP ha raccolto 1.794.000 spettatori e il 9.5%. Su Rai4 Narcos ha ottenuto 295.000 spettatori (1.6%) e 378.000 spettatori (2.2%), nel secondo episodio.

Ascolti TV 18 Novembre 2019: Day Time Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 862.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%. Su Canale 5 Anteprima Il Volo – 10 Anni Insieme ha intrattenuto 977.000 spettatori con il 7.6% di share.

Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 555.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 il cartone animato I Griffin segna un netto di 576.000 ascoltatori con il 14.1% di share.

Su Rai 3 TG3 Nel Mondo è visto da 354.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 Cape Fear – Il Promontorio della Paura è la scelta di 242.000 spettatori (3.5%).

