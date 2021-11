Ascolti Tv di ieri 18 novembre 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 18 novembre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 18 novembre 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

In aggiornamento.

Ascolti Tv 18 novembre 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 18 novembre 2021, su Rai1 la seconda puntata di Un Professore ha conquistato 4.250.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale5 il ritorno di Zelig ha incollato davanti al video 4.052.000 spettatori con uno share del 22.3% (qui il confronto con il debutto del 2016). Su Rai2 la partita Medvedev-Sinner alle ATP Finals di tennis ha interessato 1.400.000 spettatori (6.4%). Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian ha raccolto 931.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 City of Crime è visto da 697.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 920.000 spettatori (5.3%). Su La7 Piazzapulita registra 830.000 spettatori con il 4.8%. Su Tv8 La cuoca del presidente segna 193.000 spettatori (0.9%). Sul Nove la puntata finale de Il Contadino cerca Moglie è seguita da 433.000 spettatori pari all’1.9%. Su SkyUno il quarto Live Show di X Factor arriva a .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.896.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.376.000 spettatori pari al 18%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.309.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.611.000 spettatori (6.8%) e Un Posto al Sole da 1.724.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.169.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 973.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.802.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 336.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 423.000 spettatori (1.8%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna .000 spettatori (%).