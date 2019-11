Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata del 19 novembre 2019.

Su Canale 5 Striscia la Notizia incassa 4.254.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 Tg2 Post il 3.6% con 961.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha fatto 1.315.000 spettatori con il 5%.

Su Rai3 That’s Amore ha ottebnuto 1.324.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole 2.008.000 (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.379.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.316.000 (4.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto 1.536.000 spettatori (5.7%).

Su TV8 Guess my Age fa 650.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha fatto 764.000 spettatori con il 2.9%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti B&B sigla l’1.4% con 377.000 spettatori.

Ascolti TV 19 novembre 2019: Day Time. Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha fatto 3.415.000 spettatori (19.9%) mentre L’Eredità 5.148.000 spettatori (24.4%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia invece 3.254.000 spettatori con il 19.6% di share nella presentazione e 4.244.000 con il 20.8% di share nel programma vero e proprio.

Su Rai2 NCIS ha incassato 648.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 1.201.000 (5.1%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag il 4% con 733.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 682.000 spettatori (3%).

Su Rai3 Blob fa 1.198.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore ottiene il 3.5% con 812.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha conquistato 281.000 spettatori (share dell’1.6%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa 525.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV 19 novembre 2019: Day Time. Mattina

Su Rai1 Uno Mattina ottiene 890.000 telespettatori con il 15.7% di share; Storie Italiane 960.000 spettatori con il 19% di share nella prima parte e 900.000 (14.6%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque invece 742.000 spettatori (13.9%) nella prima parte e 715.000 (14.2%) nella seconda.

Su Rai 2 Tg2 Italia fa 150.000 spettatori (3%). Su Italia 1 E’ quasi Magia Johnny 103.000 spettatori pari all’1.7% e The Mentalist piace a 164.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e a 259.000 (3.8%) nel secondo. Su Rai3 Agorà conquista 517.000 spettatori pari al 9.5% di share; Mi Manda RaiTre al 7.1% con 361.000 spettatori.

Su Rete 4 Un Detective in Corsia incassa 146.000 spettatori con share del 2.8%. Su La7 Omnibus 190.000 spettatori con il 4.3% nelle News e 306.000 (5.5%) nel Dibattito. Coffee Break 311.000 spettatori pari al 6.2%.

Ascolti TV 19 novembre 2019: Day Time Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.423.000 spettatori con il 12.1%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.509.000 telespettatori con il 17.8%.

Su Rai2 I Fatti Vostri segna 415.000 spettatori con il 6.2% nella prima parte e 932.000 (8.5%) nella seconda. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 466.000 spettatori (7.3%), Quante Storie si porta al 6% con 786.000 spettatori e Passato e Presente al 3.9% con 590.000 spettatori.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 154.000 spettatori con il 2.4% di share nella prima puntata e 252.000 (2.1%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 715.000 spettatori (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 430.000 spettatori con share del 6.9% nella prima parte, e 600.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV 19 novembre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me fa 1.652.000 spettatori (11.5% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.670.000 spettatori (14.1%). La Vita in Diretta 1.890.000 spettatori con il 14.2% (presentazione 1.537.000 – 12.9%).

Su Canale5 Beautiful ottiene 2.440.000 spettatori (15.7%), Una Vita ha convinto 2.569.000 spettatori con il 16.9% di share mentre Uomini e Donne val 23.2% con 3.052.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 21.6% con 2.564.000 spettatori). Il Segreto fa il 20.5% con 2.379.000 spettatori. Pomeriggio Cinque ottiene il 15.9% con 1.963.000 spettatori nella prima parte, al 15.7% con 2.228.000 spettatori nella seconda e al 13.4% con 2.075.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha fatto 643.000 spettatori (4.8%), Squadra Speciale Cobra 11 568.000 (4.9%) nel primo episodio e 633.000 (5.1%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson conquistano 844.000 spettatori (5.6%) nel primo episodio, 1.120.000 (7.2%) nel secondo, 1.183.000 (7.7%) nel terzo e 1.176.000 (7.9%) nel quarto. Big Bang Theory 802.000 spettatori (5.9%) e Lethal Weapon 455.000 (3.7%).

Su Rai3 Il Commissario Rex fa 612.000 spettatori (5%) e Geo a 1.901.000 spettatori con il 13.6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum invece 1.033.000 spettatori con il 7.1%. Su La7 Tagadà ha fatto441.000 spettatori con il 3.5%. Su TV8 Vite da Copertina 169.000 spettatori (1.3%).

Ascolti TV 19 Novembre 2019: Day Time Seconda Serata

Su Rai1 Frontiere si porta a 943.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte invece 518.000 spettatori pari ad uno share del 13.4%. Su Rai2 Povera Patria fa 239.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai 3 Prima dell’Alba il 5.9% con 812.000 spettatori. Su Italia1 Apparition di media fa 332.000 ascoltatori con il 5.3% di share. Su Rete4 Music Line ottiene il 3.1% con 146.000 spettatori.

