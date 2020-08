Ascolti TV 2 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri, domenica 2 agosto 2020: se oggi inizia un’altra settimana, di fatto la prima di Agosto, come è andata la lotta dell’auditel in tv nella prima domenica del mese? Come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi avrà vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 1 agosto per i principali canali televisivi italiani?

Ascolti Tv domenica 2 Agosto 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 2 agosto 2020, su Rai1 la replica di Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Fiore del deserto ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Hawaii Five-0 9 ha interessato .000 spettatori (%), mentre NCIS New Orleans 5 è visto da .000 spettatori (%). Su Italia1 Prince of Persia – Le sabbie del tempo ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la replica di A Raccontare Comincia Tu ha incollato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Forrest Gump totalizza un a.m. di 783.000 spettatori (4.6%). Su la replica di Tut – Il Destino di un Faraone ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Gomorra 2 in replica segna .000 spettatori (%). Sul Nove Porgi l’altra guancia è seguito da .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Techetechetè ottiene .000 spettatori con il %. Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Italia1 CSI 9 ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rai3 Così è la Vita interessa .000 spettatori (%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato .000 individui all’ascolto (%) nella prima parte e .000 spettatori (%) nella seconda parte. Su La7 Corsi di Recupero – Propaganda Live ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti in replica è visto da .000 spettatori (%). Sul Nove la replica di Little Big Italy ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti tv domenica 2 agosto 2020: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al %, mentre Reazione a Catena è vista da .000 spettatori con il %. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto .000 spettatori (%), mentre The Wall ha conquistato .000 spettatori con il %. Su Rai2 90° Minuto ha convinto .000 spettatori (%), mentre NCIS Los Angeles 2 ha raccolto .000 spettatori (%). Su Italia1 il primo episodio di Dr House – Medical Division 5 è visto da .000 spettatori (%) e il secondo episodio da .000 spettatori (%). Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa .000 spettatori pari al %, mentre Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 la sesta stagione di Hamburg Distretto 21 interessa .000 spettatori (%). Su Tv8 la differita del GP di Gran Bretagna di Formula 1 è vista da .000 spettatori pari al %.

Ascolti Tv domenica 2 agosto 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Linea Blu dà il buongiorno a .000 spettatori (%). A seguire Paesi che Vai interessa .000 spettatori (%), A Sua Immagine .000 spettatori (%) e la Santa Messa .000 spettatori (%). Su Canale5 il Tg5 delle 8.00 informa .000 spettatori pari al %; Ciak Junior è seguito da .000 spettatori (%); la Santa Messa raccoglie .000 spettatori (%). Su Rai2 Sulla Via di Damasco ha raccolto .000 spettatori con il %, mentre Tg2 Dossier è visto da .000 spettatori con il %. Su Italia1 i due episodi della terza stagione di The 100 ottengono .000 spettatori (%) e .000 spettatori (%). Su Rai3 Solidali d’Italia convince .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Nati Ieri ha raccolto .000 spettatori con il %. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori (%).

Ascolti tv domenica 2 agosto 2020: daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è seguito da .000 spettatori con il %; Linea Verde Estate ha raccolto .000 spettatori (%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde convince .000 spettatori con il %, mentre Melaverde è visto da .000 spettatori con il %. Su Rai2 La Valle delle Rose Selvatiche 2 segna .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. Su Italia1 il terzo episodio di The 100 piace a .000 spettatori (%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a .000 spettatori e il % (Sport Mediaset Magazine XXL a .000 e il %). Su Rai3 Quante Storie convince .000 spettatori (%); Radici incolla .000 spettatori (%). Su Rete4 Poirot – L’assassinio di Roger Ackroyd ha appassionato .000 spettatori con il %. Su La7 L’Ingrediente Perfetto piace a .000 spettatori con il %; Early Edition – Ultime dal Cielo interessa .000 spettatori (%); L’Aria Che Tira Estate – Il Diario è seguito da .000 spettatori (%). Su Tv8, dopo il Tg8, Tg8 Sport informa .000 spettatori pari al %.

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV domenica 2 agosto 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 la replica di Da Noi… A Ruota Libera ha fatto compagnia a .000 spettatori (%), mentre quella di Ora o Mai Più è vista da .000 spettatori (%). Su Canale5 L’Arca di Noè ha appassionato .000 spettatori con il %; Una Vita ha convinto .000 spettatori con il %; L’Isola di Pietro 2 in replica è stata seguita da .000 spettatori con il %. Su Rai2 Delitti in Paradiso 8 ha raccolto .000 spettatori (%), Maiorca Crime .000 spettatori (%) e Shakespeare & Hathaway 2 .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. Su Italia1 Taken 2 ha raccolto .000 spettatori (%) nel primo episodio, .000 spettatori (%) nel secondo episodio e .000 spettatori (%) nel terzo episodio. Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa .000 spettatori (%); Kilimangiaro Collection è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 la prima stagione di Anni 60 ha convinto .000 spettatori con il %. Su La7 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa? è visto da .000 spettatori (%). Su Tv8 il best of di Italia’s Got Talent arriva a .000 spettatori (%). Su SkySport Uno e SkySport F1 il GP di Gran Bretagna di Formula 1 è visto da .000 spettatori pari al %.

Ascolti Tv domenica 2 agosto 2020: seconda serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è stato seguito da .000 spettatori con uno share del %. Su Canale5 Rise ha totalizzato una media di .000 spettatori pari al %. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna .000 spettatori (%). Su Italia1 Pressing Serie A è visto da .000 spettatori pari al %. Su Rai3 la replica de La Mia Passione interessa .000 spettatori con il %. A seguire Insonnia è visto da .000 spettatori (%). Su Rete4 Donnavventura Italia è stato scelto da .000 spettatori (%).

aggiornamento ore 15.31