Ascolti TV lunedì 2 marzo 2020, dati auditel e share ieri: L’Amica Geniale contro Grande Fratello Vip

Un lunedì vibrante, speso davanti ai piccoli schermi da milioni di italiani

Chi avrà vinto il prime time o la fasce del preserale o del cosiddetto access prime time? E nel pomeriggio e le altre? Tutti i canali sono alla ricerca di punti di crescita. Come saranno andati gli ascolti tv del giorno 2 Marzo 2020?

Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 2 marzo 2020. Come spesso succede nelle ore del mattino, i dati arrivano a rilento. Chi avrà vinto la sfida del lunedì sera tra L’Amica Geniale su Rai 1 ed il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini? Tra pochi minuti tutti i dati auditel aggiornati per la serata di ieri.

Questi sono i resoconti in termini di prima serata.

Nella serata di ieri, su Rai1 il finale de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha conquistato 6.941.000 spettatori pari al 28% di share (qui gli ascolti dell’ultima puntata della prima stagione). Su Canale5 la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.650.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.079.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Overdrive ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Mister felicità ha raccolto 985.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il %. Su La7 Eden – Un pianeta da Salvare ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 La tela dell’assassino segna .000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.908.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 5.776.000 spettatori con uno share del 20.3%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 1.075.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.356.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Non ho l’Età interessa 1.445.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole è seguito da 1.948.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.329.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.182.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.121.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Guess My Age è visto da 720.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 361.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti TV lunedì 2 Marzo 2020: Preserale

Ascolti TV lunedì 2 marzo 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 981.000 spettatori con uno share del 17.3%; Storie Italiane ha ottenuto 1.122.000 spettatori (18.2%) nella prima parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 943.000 spettatori pari al 14.7% nella prima parte e 818.000 spettatori pari al 13.3% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Social Club ha raccolto 145.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Chicago Fire è visto da 228.000 spettatori (3.6%), mentre il primo episodio di Chicago PD ottiene un ascolto di 255.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Agorà convince 541.000 spettatori pari all’8.4% (presentazione a 507.000 e l’8.1%). A seguire Mi Manda Raitre segna 433.000 spettatori con il 7%. Su Rete4 Carabinieri ha raccolto 168.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 280.000 spettatori con il 4.7%. A seguire Coffee Break ha informato 285.000 spettatori pari al 4.6%.

Ascolti TV lunedì 2 marzo 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è seguita da 1.130.000 spettatori con il 14.9%; La Prova del Cuoco ha raccolto 1.655.000 spettatori (12.3%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.651.000 spettatori con il 16%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 408.000 spettatori (5%) nella prima parte e 1.112.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte. Su Italia 1 il secondo episodio di Chicago PD piace a 432.000 spettatori (3.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.058.000 spettatori con il 6.7%, mentre Sport Mediaset arriva a 1.310.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 551.000 spettatori (7%); Quante Storie convince 820.000 spettatori (5.3%); Passato e Presente incolla 653.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 139.000 spettatori con l’1.7% nella prima parte e 274.000 spettatori (1.9%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 L’Aria che Tira interessa 513.000 spettatori con il 6.6% nella prima parte e 640.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV lunedì 2 marzo 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto .000 spettatori pari al % della platea; Il Paradiso delle Signore ha raccolto .000 spettatori (%). A seguire La Vita in Diretta è seguita da .000 spettatori con il % (presentazione a .000 e il %). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %; Una Vita ha convinto .000 spettatori con il %; Uomini e Donne è stato seguito da .000 di spettatori con il % (Uomini e Donne – Finale a .000 e il %); Il Segreto ha ottenuto .000 spettatori con il %. A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a .000 spettatori pari al % nella prima parte, .000 spettatori pari al % nella seconda parte e .000 spettatori pari al % nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto .000 spettatori (%), mentre la 21esima stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. Su Italia1 I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%) nel primo episodio, .000 spettatori (%) nel secondo episodio e .000 spettatori (%) nel terzo episodio; Big Bang Theory 12 segna .000 spettatori (%); Batman sigla .000 spettatori (3%). Su Rai3 Geo è stato seguito da .000 spettatori con il % (Aspettando Geo a .000 e il %). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 Vite da Copertina ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su RealTime Amici 19 è visto da .000 spettatori pari al %.

Ascolti TV lunedì 2 marzo 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da .000 spettatori con uno share del % (presentazione a .000 e il %). Su Canale5 X-Style ha totalizzato una media di .000 spettatori pari al %. Su Rai2 #RagazziContro segna .000 spettatori (%). Su Italia1 Trial & Error 2 è visto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa .000 spettatori con il %. Su Rete4 Something Borrowed – L’amore non ha regole è stato scelto da .000 spettatori con il %.

